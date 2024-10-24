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Чемпионат мира
24 октября 2024, 20:45 | Обновлено 24 октября 2024, 20:56
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1

ОФИЦИАЛЬНО. Манчини покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии

Звездный итальянец может остаться без компенсации

24 октября 2024, 20:45 | Обновлено 24 октября 2024, 20:56
150
1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчини покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини был уволен со своего поста. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, между специалистом и федерацией была достигнута договоренность о расторжении соглашения по соглашению сторон, а это означает, что Манчини не получит компенсацию.

Проблемы у Манчини начались на старте квалификации к Чемпионату мира 2026 года. После 4 туров Саудовская Аравия находится на 3-м месте в своей группе, пропустив вперед Японию и Австралию.

В октябрьских матчах Роберто с командой уступил Японии (0:2) и сыграл вничью с Бахрейном (0:0).

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает на должность тренера Зинедина Зидана.

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Олександр Сільченко Источник: Football-Italia
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Серж
Ахха. По соглашению сторон в данном конкретном случае, означает что он получит бабок не на остров, а на самолет
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