ОФИЦИАЛЬНО. Манчини покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии
Звездный итальянец может остаться без компенсации
Итальянский тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини был уволен со своего поста. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, между специалистом и федерацией была достигнута договоренность о расторжении соглашения по соглашению сторон, а это означает, что Манчини не получит компенсацию.
Проблемы у Манчини начались на старте квалификации к Чемпионату мира 2026 года. После 4 туров Саудовская Аравия находится на 3-м месте в своей группе, пропустив вперед Японию и Австралию.
В октябрьских матчах Роберто с командой уступил Японии (0:2) и сыграл вничью с Бахрейном (0:0).
Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает на должность тренера Зинедина Зидана.
🚨🇸🇦 It’s over between Saudi national team and Roberto Mancini.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024
Agreement teached today on a mutual understanding to end the contract.
Saudi Federation, already working on new head coach. pic.twitter.com/xxvvyRcLfY
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