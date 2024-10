ОФИЦИАЛЬНО. Манчини покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии

Итальянский тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини был уволен со своего поста. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, между специалистом и федерацией была достигнута договоренность о расторжении соглашения по соглашению сторон, а это означает, что Манчини не получит компенсацию.

Проблемы у Манчини начались на старте квалификации к Чемпионату мира 2026 года. После 4 туров Саудовская Аравия находится на 3-м месте в своей группе, пропустив вперед Японию и Австралию.

В октябрьских матчах Роберто с командой уступил Японии (0:2) и сыграл вничью с Бахрейном (0:0).

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает на должность тренера Зинедина Зидана.

