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  4. Саудовская мечта. Зидана могут увести из-под носа у Манчестер Юнайтед
Саудовская Аравия
20 октября 2024, 18:04 |
658
3

Саудовская мечта. Зидана могут увести из-под носа у Манчестер Юнайтед

Французского специалиста сватают в преемники Роберто Манчини

20 октября 2024, 18:04 |
658
3
Саудовская мечта. Зидана могут увести из-под носа у Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

В ближайшее время с высокой долей вероятности состоится громкая отставка – с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии будет уволен Роберто Манчини, который является самым высокооплачиваемым наставником современного мирового футбола.

В Федерации футбола Саудовской Аравии уже задумываются над тем, кто может заменить итальянца во главе их команды.

Сообщается, что саудиты буквально мечтают заполучить Зинедина Зидана, которого в последнее время пресса сватает в «Манчестер Юнайтед» вместо Эрика тен Хага.

Кроме Зидана в список потенциальных преемников Манчини в сборной Саудовской Аравии входят аргентинец Рамон Диас и француз Эрве Ренар. Их кандидатуры видятся для саудитов более реальными.

Отметим, что сборная Саудовской Аравии после четырех поединков занимает третье место в группе С третьего раунда отбора азиатской квалификации на ЧМ-2026. Напрямую на мундиаль выйдут первые две команды от каждой группы, а шесть команд из трех групп, которые финишируют третьими и четвертыми, продолжат выявлять обладателя еще трех путевок в четвертом и пятом раундах квалификации.

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Зинедин Зидан сборная Саудовской Аравии по футболу Манчестер Юнайтед Роберто Манчини назначение тренера отставка
Алексей Сливченко Источник: Calcio e Finanza
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MIRRA
спірт.юа, найміть літредактора!....
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+1
GloryUkraine
Увєдітє його саудіти.
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0
pecherytsja88
Якою мовою ваш заголовок?
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