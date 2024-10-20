Саудовская мечта. Зидана могут увести из-под носа у Манчестер Юнайтед

В ближайшее время с высокой долей вероятности состоится громкая отставка – с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии будет уволен Роберто Манчини, который является самым высокооплачиваемым наставником современного мирового футбола.

В Федерации футбола Саудовской Аравии уже задумываются над тем, кто может заменить итальянца во главе их команды.

Сообщается, что саудиты буквально мечтают заполучить Зинедина Зидана, которого в последнее время пресса сватает в «Манчестер Юнайтед» вместо Эрика тен Хага.

Кроме Зидана в список потенциальных преемников Манчини в сборной Саудовской Аравии входят аргентинец Рамон Диас и француз Эрве Ренар. Их кандидатуры видятся для саудитов более реальными.

Отметим, что сборная Саудовской Аравии после четырех поединков занимает третье место в группе С третьего раунда отбора азиатской квалификации на ЧМ-2026. Напрямую на мундиаль выйдут первые две команды от каждой группы, а шесть команд из трех групп, которые финишируют третьими и четвертыми, продолжат выявлять обладателя еще трех путевок в четвертом и пятом раундах квалификации.