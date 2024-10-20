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  4. Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Чемпионат мира
20 октября 2024, 17:33 |
2753
4

Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить

Роберто Манчини, похоже, надолго не задержится в Саудовской Аравии

20 октября 2024, 17:33 |
2753
4
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

59-летний итальянский специалист Роберто Манчини в ближайшее время, видимо, будет уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, еще до недавнего времени Манчини пользовался доверием руководства Федерации футбола Саудовской Аравии, однако недавняя ничья против Бахрейна (0:0) в рамках третьего отборочного этапа квалификации на ЧМ-2026 от азиатского региона, а также резко испортившиеся отношения итальянца с болельщиками и журналистами, очевидно, приведут к отставке Роберто.

Отмечается, что в эфире государственного телевидения Саудовской Аравии было сообщено, что переговоры о досрочном разрыве контракта с Манчини уже начаты. Для того, чтобы соглашение было разорвано саудитам, очевидно, придется заплатить итальянцу серьезную компенсацию (от 25 до 30 миллионов евро), ведь Роберто является самым высокооплачиваемым тренером мирового футбола на сегодня с окладом около 25 миллионов евро в год.

Окончательно для завершения разрыва контракта с Манчини потребуется личное согласие на это наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, который в последнее время не мог уделить внимание этому вопросу, так как занимался вопросами организации теннисного турнира в Эр-Рияде, в финале которого сошлись итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Напомним, Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в августе минувшего года. С тех пор под руководством итальянца команда сыграла 18 матчей, в которых добыла 7 побед при 5 ничьих и 6 поражениях.

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Алексей Сливченко Источник: Calcio e Finanza
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Gargantua81
я уж думал Симеоне погонят.
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+1
Falko
Зідан нарешті дочекався достойної пропозиції? )
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0
Stan S.
Самый дорогой в мире тренер тренирует слабейшую команду.)) Это так абсурдно что смешно.
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0
adidas777
Остаточно для завершення розриву контракту із Манчіні буде потрібна особиста згода на це наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда, котрий останнім часом не міг приділити увагу цьому питанню, оскільки займався питаннями організації тенісного турніру в Ер-Ріяді, ROFL*
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0
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