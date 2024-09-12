Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Роберто Манчини зарабатывает 21.5 млн фунтов стерлингов в сборной Саудовской Аравии!
Издание GiveMeSport обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире.
Первое место занимает итальянский специалист Роберто Манчини, который возглавляет сборную Саудовской Аравии. Он зарабатывает 21.5 миллионов фунтов стерлингов в год.
На второй позиции располагается коуч английского гранда Манчестер Сити Жузеп Гвардиола – 20 млн фунтов стерлингов.
Топ-3 замыкает Диего Симеоне из Атлетико – 10.1 млн. В первой пятерке также Карло Анчелотти (Реал) и Микель Артета (Арсенал) – 9.6 млн и 9 млн соответственно.
Ранее GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2010-х годов.
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире:
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