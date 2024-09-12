Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Другие новости
12 сентября 2024, 02:45 | Обновлено 12 сентября 2024, 02:47
131
0

Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире

Роберто Манчини зарабатывает 21.5 млн фунтов стерлингов в сборной Саудовской Аравии!

12 сентября 2024, 02:45 | Обновлено 12 сентября 2024, 02:47
131
0
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини и Жузеп Гвардиола

Издание GiveMeSport обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Первое место занимает итальянский специалист Роберто Манчини, который возглавляет сборную Саудовской Аравии. Он зарабатывает 21.5 миллионов фунтов стерлингов в год.

На второй позиции располагается коуч английского гранда Манчестер Сити Жузеп Гвардиола – 20 млн фунтов стерлингов.

Топ-3 замыкает Диего Симеоне из Атлетико – 10.1 млн. В первой пятерке также Карло Анчелотти (Реал) и Микель Артета (Арсенал) – 9.6 млн и 9 млн соответственно.

Ранее GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2010-х годов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире:

По теме:
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Не Де Брюйне, не Беллингем. Назван лучший полузащитник в мире
На каком месте Анчелотти? Рейтинг лучших итальянских тренеров в истории
рейтинг Жузеп Гвардиола Роберто Манчини Диего Симеоне Карло Анчелотти Микель Артета зарплаты
Даниил Агарков Источник: Give me Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2024, 13:35 17
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины

Мирослав Ступар считает, что рефери принял правильное решение

«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Футбол | 11 сентября 2024, 07:39 37
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу

Главная цель для сине-желтых – выйти на ЧМ-2026

СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»
Футбол | 11.09.2024, 22:28
СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»
СУРКИС: «Команда проиграла. Уйдет ли Ребров из сборной? Это же смешно»
Экс-форварда Днепра уволили из европейского клуба. Он разнес руководство
Футбол | 12.09.2024, 01:36
Экс-форварда Днепра уволили из европейского клуба. Он разнес руководство
Экс-форварда Днепра уволили из европейского клуба. Он разнес руководство
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Футбол | 11.09.2024, 04:36
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 8
Футбол
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
11.09.2024, 00:55 14
Футбол
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 4
Бокс
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 19
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем