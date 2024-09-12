Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире

Издание GiveMeSport обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Первое место занимает итальянский специалист Роберто Манчини, который возглавляет сборную Саудовской Аравии. Он зарабатывает 21.5 миллионов фунтов стерлингов в год.

На второй позиции располагается коуч английского гранда Манчестер Сити Жузеп Гвардиола – 20 млн фунтов стерлингов.

Топ-3 замыкает Диего Симеоне из Атлетико – 10.1 млн. В первой пятерке также Карло Анчелотти (Реал) и Микель Артета (Арсенал) – 9.6 млн и 9 млн соответственно.

Ранее GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2010-х годов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в мире: