Назван лучший футболист 2010-х годов. Кто идет после Месси и Роналду?

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2010-х годов.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный аргентинец Лионец Месси. Который в 2010-х годах выиграл пять Золотых мячей. За Месси разместился его извечный соперник Криштиану Роналду и бывший партнер по «Барселоне» Андрес Иньеста.

На четвертой позиции разместился обладатель Золотого мяча 2018 хорват Лука Модрич, а Серхио Рамос – 5-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

15 лучших футболистов 2010-х годов от Give Me Sport