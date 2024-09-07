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07 сентября 2024, 01:14 |
53
0

Назван лучший футболист 2010-х годов. Кто идет после Месси и Роналду?

Самую высокую позицию занял Лионель Месси

07 сентября 2024, 01:14 |
53
0
Назван лучший футболист 2010-х годов. Кто идет после Месси и Роналду?
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2010-х годов.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный аргентинец Лионец Месси. Который в 2010-х годах выиграл пять Золотых мячей. За Месси разместился его извечный соперник Криштиану Роналду и бывший партнер по «Барселоне» Андрес Иньеста.

На четвертой позиции разместился обладатель Золотого мяча 2018 хорват Лука Модрич, а Серхио Рамос – 5-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

15 лучших футболистов 2010-х годов от Give Me Sport

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Андрес Иньеста
  4. Лука Модрич
  5. Серхио Рамос
  6. Хави
  7. Луис Суарес
  8. Гарет Бейл
  9. Неймар
  10. Мануэль Нойер
  11. Карим Бензема
  12. Роберт Левандовски
  13. Тони Кроос
  14. Марсело
  15. Джанлуиджи Буффон
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Андрес Иньеста Лионель Месси Криштиану Роналду Лука Модрич Серхио Рамос Хави Луис Суарес Гарет Бэйл Неймар Мануэль Нойер Карим Бензема Роберт Левандовски Тони Кроос Марсело Джанлуиджи Буффон
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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