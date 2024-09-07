Назван лучший футболист 2010-х годов. Кто идет после Месси и Роналду?
Самую высокую позицию занял Лионель Месси
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов 2010-х годов.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный аргентинец Лионец Месси. Который в 2010-х годах выиграл пять Золотых мячей. За Месси разместился его извечный соперник Криштиану Роналду и бывший партнер по «Барселоне» Андрес Иньеста.
На четвертой позиции разместился обладатель Золотого мяча 2018 хорват Лука Модрич, а Серхио Рамос – 5-й.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
15 лучших футболистов 2010-х годов от Give Me Sport
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрес Иньеста
- Лука Модрич
- Серхио Рамос
- Хави
- Луис Суарес
- Гарет Бейл
- Неймар
- Мануэль Нойер
- Карим Бензема
- Роберт Левандовски
- Тони Кроос
- Марсело
- Джанлуиджи Буффон
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