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Англия
18 октября 2024, 14:59 | Обновлено 18 октября 2024, 15:00
355
1

Зидан может заменить тен Хага в МЮ

Звездный француз может вернуться к работе

18 октября 2024, 14:59 | Обновлено 18 октября 2024, 15:00
355
1
Зидан может заменить тен Хага в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

«Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее время может уволить Эрика тен Хага с должности главного тренера команды – руководство «красных дьяволов» не устраивают результаты.

По сообщению издания The Independent, звездный француз Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить «МЮ».

Отмечается, что генеральный директор спортивного сектора Ineos (компании-совладельца «Манчестер Юнайтед» — прим.) Жан-Клод Блан поддерживает постоянные контакты с французским специалистом Зинедином Зиданом. Функционеры видят тренером «дьяволов» именно звездного француза.

Ранее сообщалось, что руководители «МЮ» могут заменить тен Хага тренером сборной Турции.

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Зинедин Зидан Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Эрик тен Хаг
Олег Вахоцкий Источник: The Independent
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Комментарии 1
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GloryUkraine
І нічого у Зідана в МЮ не вийде. Це не готовий Реал, а команда, яку потрібно будувати. МЮ даремно витратить гроші та змарнує час.
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