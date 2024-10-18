Зидан может заменить тен Хага в МЮ
Звездный француз может вернуться к работе
«Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее время может уволить Эрика тен Хага с должности главного тренера команды – руководство «красных дьяволов» не устраивают результаты.
По сообщению издания The Independent, звездный француз Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить «МЮ».
Отмечается, что генеральный директор спортивного сектора Ineos (компании-совладельца «Манчестер Юнайтед» — прим.) Жан-Клод Блан поддерживает постоянные контакты с французским специалистом Зинедином Зиданом. Функционеры видят тренером «дьяволов» именно звездного француза.
Ранее сообщалось, что руководители «МЮ» могут заменить тен Хага тренером сборной Турции.
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