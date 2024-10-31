Гарри Кейн: «Тоттенхэм? Я хотел выигрывать трофеи»

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн рассказал о причинах, которые заставили его покинуть АПЛ:

«Это было тяжелым решением. Я провел в «Тоттенхэме» 19 лет и все знали, что этот клуб связан с моим сердцем.

Но я понимал, что пришло время играть на самом высоком уровне. Я хотел каждый год выигрывать трофеи. Хотелось выступать в Лиге чемпионов. Когда «Бавария» связалась со мной, я сразу принял решение. Люди будут говорить о рекордах в АПЛ, но сейчас я хочу остаться здесь. Это единственное, на чем я сконцентрирован», – рассказал Кейн.

В этом сезоне Бундеслиги Гарри Кейн провел 8 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

28 октября Кейну вручили награду лучшего бомбардира года.