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  4. Гарри Кейн: «Тоттенхэм? Я хотел выигрывать трофеи»
Германия
31 октября 2024, 15:19 |
144
0

Гарри Кейн: «Тоттенхэм? Я хотел выигрывать трофеи»

Английский форвард рассказал, почему покинул АПЛ

31 октября 2024, 15:19 |
144
0
Гарри Кейн: «Тоттенхэм? Я хотел выигрывать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн рассказал о причинах, которые заставили его покинуть АПЛ:

«Это было тяжелым решением. Я провел в «Тоттенхэме» 19 лет и все знали, что этот клуб связан с моим сердцем.

Но я понимал, что пришло время играть на самом высоком уровне. Я хотел каждый год выигрывать трофеи. Хотелось выступать в Лиге чемпионов. Когда «Бавария» связалась со мной, я сразу принял решение. Люди будут говорить о рекордах в АПЛ, но сейчас я хочу остаться здесь. Это единственное, на чем я сконцентрирован», – рассказал Кейн.

В этом сезоне Бундеслиги Гарри Кейн провел 8 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

28 октября Кейну вручили награду лучшего бомбардира года.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Германии по футболу Бундеслига Гарри Кейн Бавария Тоттенхэм
Микола Титюк Источник
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