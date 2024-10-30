Карпаты Львов

Карпаты – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
2 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ
В субботу, 2 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Карпаты – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослава Магучих показала, как она чудесно проводит время в столице Македонии
Поединок состоится 30 октября в 21:45 по Киеву