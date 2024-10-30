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Премьер-лига
Карпаты Львов
02.11.2024 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 10:42 |
46
0

Карпаты – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ

30 октября 2024, 10:42 |
46
0
Карпаты – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

В субботу, 2 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Карпаты – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Карпаты Львов Левый Берег Киев смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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