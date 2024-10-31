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Кубок Азии
31 октября 2024, 16:09 | Обновлено 31 октября 2024, 16:18
835
3

Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд

16-летний нападающий забил 14 голов за матч, войдя в историю сборных ФИФА

31 октября 2024, 16:09 | Обновлено 31 октября 2024, 16:18
835
3
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Мухаммад Назриев

Представьте такую картину: молодежная сборная Таджикистана в матче против Гуама, и счет на табло – аж 33:0! Никто и представить не мог, что именно Таджикистан, вообще не футбольная страна, сможет вписать рекорд на мировую футбольную карту.

Несмотря на невероятный результат, 16-летний Мухаммад Назриев, бомбардир, которого раньше знали только в «Истиклоле» из Душанбе, сделал что-то нереальное – 14 голов за одну игру.

Кстати, украинский футболист Максим Лопыренок, когда-то тоже выступал там, позже перейдя в «Минай», и сейчас представляет «Буковину».

Звучит фантастически, правда? Предыдущий рекорд, кстати, принадлежал австралийцу Арчибальду Томпсону, который в 2001 году 13 раз поразил ворота Американского Самоа. Но теперь юный Мухаммад переписал исторический список.

Простой парень из Душанбе, наверное, вообще не подозревал, что он будет когда-то фигурировать в новостях зарубежных медиа, и впишет свое имя в историю.

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Кубок Азии по футболу мировой рекорд рекорд сборная Таджикистана по футболу Истиклол статистика
Марк Кужим Источник
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Комментарии 3
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Serhii P.
Що там нереального. Грали недофутболісти з Таджикистану з дворовою командою з Гуаму. Певно, Гуам зібрав кого попало, головне, щоб хоч орієнтувалися в правилах футболу. Думаю, що молодіжна збірна України забила б цьому складу Гуаму більше м'ячів.
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0
Фанькин кот
Керемет! Осылай ойнай бер, жас! Мүмкін сіз Тәжікстанның ең жақсысы бола аласыз.
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-1
Strontium
Может гордиться. Гуам является самой западной территорией, принадлежащей США. )))
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-1
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