Представьте такую картину: молодежная сборная Таджикистана в матче против Гуама, и счет на табло – аж 33:0! Никто и представить не мог, что именно Таджикистан, вообще не футбольная страна, сможет вписать рекорд на мировую футбольную карту.

Несмотря на невероятный результат, 16-летний Мухаммад Назриев, бомбардир, которого раньше знали только в «Истиклоле» из Душанбе, сделал что-то нереальное – 14 голов за одну игру.

Кстати, украинский футболист Максим Лопыренок, когда-то тоже выступал там, позже перейдя в «Минай», и сейчас представляет «Буковину».

Звучит фантастически, правда? Предыдущий рекорд, кстати, принадлежал австралийцу Арчибальду Томпсону, который в 2001 году 13 раз поразил ворота Американского Самоа. Но теперь юный Мухаммад переписал исторический список.

Простой парень из Душанбе, наверное, вообще не подозревал, что он будет когда-то фигурировать в новостях зарубежных медиа, и впишет свое имя в историю.