Полузащитник Левого Берега рассказал о подготовке к игре с Карпатами

Свой следующий матч «Левый Берег» проведет во Львове против «Карпат». Перед поединком команда активно готовится, о чем рассказал полузащитник Иван Когут.

«К игре с «Карпатами» подходим в хорошем настроении. Конечно, мы недовольны матчем предыдущего тура, где уступили «Заре», но играли неплохо. Сейчас работаем над реализацией моментов. Надеюсь, что в матче против «Карпат» проблем не будет. Думаю, нужно немного больше везения, ведь нам откровенно не везло.

Для меня игра с «Карпатами» будет обычной, хотя я пришел в «Левый Берег» из «Львова». Однако хочется снова почувствовать атмосферу, которую создают львовские болельщики.

«Карпаты» - сильная команда. Готовимся к сложному противостоянию», — поделился Когут.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины львовские «Карпаты» уступили «Руху».