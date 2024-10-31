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  4. Полузащитник Левого Берега рассказал о подготовке к игре с Карпатами
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 14:55 |
65
0

Полузащитник Левого Берега рассказал о подготовке к игре с Карпатами

2 ноября между командами состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 14:55 |
65
0
Полузащитник Левого Берега рассказал о подготовке к игре с Карпатами
ФК Левый Берег. Иван Когут

Свой следующий матч «Левый Берег» проведет во Львове против «Карпат». Перед поединком команда активно готовится, о чем рассказал полузащитник Иван Когут.

«К игре с «Карпатами» подходим в хорошем настроении. Конечно, мы недовольны матчем предыдущего тура, где уступили «Заре», но играли неплохо. Сейчас работаем над реализацией моментов. Надеюсь, что в матче против «Карпат» проблем не будет. Думаю, нужно немного больше везения, ведь нам откровенно не везло.

Для меня игра с «Карпатами» будет обычной, хотя я пришел в «Левый Берег» из «Львова». Однако хочется снова почувствовать атмосферу, которую создают львовские болельщики.

«Карпаты» - сильная команда. Готовимся к сложному противостоянию», — поделился Когут.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины львовские «Карпаты» уступили «Руху».

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Левый Берег Киев Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Иван Когут
Олександр Сільченко Источник: ФК Левый берег
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