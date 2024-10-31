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Кубок Украины
31 октября 2024, 15:22 | Обновлено 31 октября 2024, 15:25
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Василий КУРКО: «Вторая желтая карточка Лукьянчуку – это на совести арбитра»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение в кубковом матче

31 октября 2024, 15:22 | Обновлено 31 октября 2024, 15:25
60
0
Василий КУРКО: «Вторая желтая карточка Лукьянчуку – это на совести арбитра»
ФК Оболонь. Василий Курко

Полузащитник киевской «Оболони» Василий Курко поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка Украины против «Вереса» (1:2).

«Тяжело говорить после непростых 120 минут. Команда выложилась на поле. В Ровно всегда тяжело играть, как в чемпионате, так и в кубке. Нам сегодня многое удавалось, и я считаю, что победа «Вереса» была незаслуженной.

Мы забили гол и сразу же пропустили. Надо детально разобрать этот момент. «Верес» в этом сезоне часто отыгрывается почти сразу после пропущенного гола. Это происходит благодаря давлению, которое команда сразу оказывает на соперника. Мы с этим давлением не справились.

Относительно удаления нашего игрока, то я такого еще не видел. Арбитр допустил ошибку, ведь было понятно, что Лукьянчук не затягивал время. Давать вторую желтую за такое решение — это уже на совести арбитра.

Как прокомментировать наши неудачи, даже не знаю. У команды нет внутренних проблем. Атмосфера в раздевалке отличная, и нам надо бороться за результат. Мы заслуживаем большего.

Теперь попробуем поработать над ошибками и в чемпионате забрать очки у «Вереса», ведь снова играем с ними. Чемпионат для нас остается в приоритете, ведь мы должны сохранить место в Премьер-лиге», — поделился Курко.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Оболонь Киев Верес - Оболонь Василий Курко Павел Лукьянчук
Олександр Сільченко Источник: ФК Оболонь
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