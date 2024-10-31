Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мартинес побил клубный рекорд продолжительностью в 70 лет по голам за клуб
Италия
31 октября 2024, 15:12 |
229
1

Мартинес побил клубный рекорд продолжительностью в 70 лет по голам за клуб

Аргентинец на вершине среди бомбардиров-легионеров в истории «нерадзурри»

31 октября 2024, 15:12 |
229
1
Мартинес побил клубный рекорд продолжительностью в 70 лет по голам за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Интер

Матч «черно-синих» против «Эмполи» завершился не просто победой 3:0. Этот вечер запомнится надолго для игрока. Аргентинский бомбардир Лаутаро не просто забил гол – он поставил рекорд! Его 134-й мяч в составе миланского клуба обогнал легендарного венгра Иштвана Ньерша, который держал первенство еще с пятидесятых, и вколотил 133 мяча за «нерадзурри».

После гола, трибуны неистовствовали, а фанаты «Интера» аплодировали. Лаутаро, кажется, только набирает обороты. Впереди забить еще чуть меньше половины, чтобы побить рекорд Джузеппе Меацци (284 гола).

Так станет ли он тотальным рекордсменом клуба по этому показателю? Время покажет, но одно понятно – этот парень уже вписал себя в историю «нерадзурри» и в сердца болельщиков.

По теме:
Довбик пропустил тренировку Ромы и рискует не сыграть с Торино
Молчит 2 матча. Оценена вероятность гола Довбика в матче с Торино
Виктория – ЛНЗ – 2:2. По пенальти 3:1. Видео голов и обзор
Серия A Эмполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лаутаро Мартинес рекорд статистика
Марк Кужим Источник: Daily Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Бокс | 31 октября 2024, 08:59 1
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»

Промоутер Энтони Джошуа высказался об украинском чемпионе

Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Футбол | 31 октября 2024, 13:02 2
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении

Энцо Мареска недоволен вылетом из Кубка

Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024
Футбол | 31.10.2024, 14:26
Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024
Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Футбол | 31.10.2024, 09:00
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Футбол | 30.10.2024, 22:07
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Красава! Серед топ форвардів, він найбільше мені подобається!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
29.10.2024, 12:40 28
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 86
Футбол
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение
29.10.2024, 11:36 27
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
29.10.2024, 18:37 17
Футбол
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
30.10.2024, 13:49 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем