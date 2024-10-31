Мартинес побил клубный рекорд продолжительностью в 70 лет по голам за клуб

Матч «черно-синих» против «Эмполи» завершился не просто победой 3:0. Этот вечер запомнится надолго для игрока. Аргентинский бомбардир Лаутаро не просто забил гол – он поставил рекорд! Его 134-й мяч в составе миланского клуба обогнал легендарного венгра Иштвана Ньерша, который держал первенство еще с пятидесятых, и вколотил 133 мяча за «нерадзурри».

После гола, трибуны неистовствовали, а фанаты «Интера» аплодировали. Лаутаро, кажется, только набирает обороты. Впереди забить еще чуть меньше половины, чтобы побить рекорд Джузеппе Меацци (284 гола).

Так станет ли он тотальным рекордсменом клуба по этому показателю? Время покажет, но одно понятно – этот парень уже вписал себя в историю «нерадзурри» и в сердца болельщиков.