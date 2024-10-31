РОМАНЧУК – о матче с Полесьем: «Мы были точно не слабее»

Защитник футбольного клуба «Кривбасс» Юрий Романчук ответил на пару вопросов касательно поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Полесья» (1:2).

«Можно согласиться со словами нашего тренера. Мы были точно не слабее. Забили первый мяч, все было хорошо. Но дальше две подачи – два гола. Где-то, возможно, в штрафной нужно больше концентрации и играть надежнее, но это футбол.

После гола Задераки могли забить еще, но ничего страшного. Все равно мы выигрывали 1:0, и весь матч был впереди. Не думаю, что это ключевой момент, но согласен с тем, что свои моменты нужно реализовывать.

Нужно еще больше концентрации при подачах, поближе к оппонентам играть. Команда у соперников в целом высокого роста, поэтому где-то не досмотрели, к сожалению», – сказал Романчук.