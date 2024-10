ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес подписал новое соглашение с Барселоной

21-летний испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес продлил контракт с каталонцами до 2029 года. О новом соглашении говорили уже несколько недель, но стороны согласовывали детали.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, соглашение предусматривает существенное повышение заработной платы.

Фермин Лопес присоединился к «Барселоне» еще в молодежной академии, ранее он был в составе юношеской команды «Бетиса». В 2022 году выступал на правах аренды за «Леганес».

Вернувшись из аренды, стал основным игроком каталонцев. В новом сезоне сыграл 6 матчей в Ла Лиге и 1 игру в Лиге чемпионов.

🔵🔴🔐 Barcelona confirm Fermín López to sign new deal valid until June 2029.



New release clause worth €500m and salary rise for Spanish midfielder. pic.twitter.com/qh9xAqAa2P