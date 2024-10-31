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Испания
31 октября 2024, 15:49 | Обновлено 31 октября 2024, 16:05
446
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес подписал новое соглашение с Барселоной

Игрок продлил сотрудничество с каталонцами до 2029-го года

31 октября 2024, 15:49 | Обновлено 31 октября 2024, 16:05
446
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес подписал новое соглашение с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес продлил контракт с каталонцами до 2029 года. О новом соглашении говорили уже несколько недель, но стороны согласовывали детали.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, соглашение предусматривает существенное повышение заработной платы.

Фермин Лопес присоединился к «Барселоне» еще в молодежной академии, ранее он был в составе юношеской команды «Бетиса». В 2022 году выступал на правах аренды за «Леганес».

Вернувшись из аренды, стал основным игроком каталонцев. В новом сезоне сыграл 6 матчей в Ла Лиге и 1 игру в Лиге чемпионов.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фермин Лопес продление контракта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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