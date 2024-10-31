Другие новости31 октября 2024, 14:55 | Обновлено 31 октября 2024, 15:12
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УЕФА выделил деньги на развитие детского футбола Украины
ФК «Тростянец» получили финансовую помощь от УЕФА
31 октября 2024, 14:55 | Обновлено 31 октября 2024, 15:12
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УЕФА выделил 464 тысячи гривен для ФК «Тростянец» в рамках программы солидарности, которая способствует развитию детско-юношеского футбола.
Академия клуба насчитывает 85 игроков, один из которых задействован в основной команде. Разделение происходит по возрастным группам: 2009-2011, 2012-2013, 2014-2015 и 2016-2017.
В группе B Второй Лиги «Тростянец» занимает 7-е место с 11-ю очками в своем активе.
Ранее сообщалось о том, что стала известна дата проведения матча «Тростянец» – «Металист 1925 Б»
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