УЕФА выделил деньги на развитие детского футбола Украины

УЕФА выделил 464 тысячи гривен для ФК «Тростянец» в рамках программы солидарности, которая способствует развитию детско-юношеского футбола.



Академия клуба насчитывает 85 игроков, один из которых задействован в основной команде. Разделение происходит по возрастным группам: 2009-2011, 2012-2013, 2014-2015 и 2016-2017.



В группе B Второй Лиги «Тростянец» занимает 7-е место с 11-ю очками в своем активе.



Ранее сообщалось о том, что стала известна дата проведения матча «Тростянец» – «Металист 1925 Б»