Стало известно, когда будет сыгран матч Тростянец – Металлист 1925 Б

Стало известно, когда будет сыгран матч Второй лиги Украины «Тростянец» – «Металлист 1925 Б».

Команды встретятся 6 ноября на стадионе НТК именни Банникова в Киеве. Игра начнется в 13:00.

Этот матч 11-го тура должен был состояться 19 октября, однако из-за постоянных воздушных тревог, сыграли только 1 минуту 14 секунд.

В турнирной таблице «Тростянец» идет на шестом месте, имея в своем активе 14 баллов. «Металлист 1925 Б» разместился на последнем месте – команда набрала 4 балла.