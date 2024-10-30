Украина. Вторая лига30 октября 2024, 16:14 |
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Стало известно, когда будет сыгран матч Тростянец – Металлист 1925 Б
Команды не смогли сыграть поединок полностью из-за воздушных тривог
30 октября 2024, 16:14 |
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Стало известно, когда будет сыгран матч Второй лиги Украины «Тростянец» – «Металлист 1925 Б».
Команды встретятся 6 ноября на стадионе НТК именни Банникова в Киеве. Игра начнется в 13:00.
Этот матч 11-го тура должен был состояться 19 октября, однако из-за постоянных воздушных тревог, сыграли только 1 минуту 14 секунд.
В турнирной таблице «Тростянец» идет на шестом месте, имея в своем активе 14 баллов. «Металлист 1925 Б» разместился на последнем месте – команда набрала 4 балла.
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