«Просто посмотрел и...». Реакция Фоменко на трансфер Зинченко в Ман Сити

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как на его возможный переход в «Манчестер Сити» отреагировал тогдашний тренер национальной команды Михаил Фоменко. Александр признался, что сказал специалист.

«Михаил Фоменко позвал меня на разговор, чтобы повторить то предупреждение, которое Головко сделал мне несколько месяцев назад. Для меня было неприемлемо играть в россии. Я почувствовал, что это подходящий момент, чтобы поделиться с Фоменко потенциальными хорошими новостями. Я сказал ему, что у меня есть несколько вариантов за границей.

Фоменко – мужчина, всегда смертельно серьезный. Он спросил: «Где?». А я ответил: «Ну, мой агент получил сообщение от «Манчестер Сити». Я мог бы пойти туда». Этот суровый тренер, никогда не улыбающийся, просто посмотрел на меня и расхохотался», – написал Зинченко в автобиографии «Вірити»

Ранее Александр Зинченко признался, что ему могли ампутировать ногу.