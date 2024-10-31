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Англия
31 октября 2024, 15:32 | Обновлено 31 октября 2024, 15:44
1363
2

«Просто посмотрел и...». Реакция Фоменко на трансфер Зинченко в Ман Сити

Александр Зинченко вспомнил, как рассмешил бывшего тренера национальной команды

31 октября 2024, 15:32 | Обновлено 31 октября 2024, 15:44
1363
2
«Просто посмотрел и...». Реакция Фоменко на трансфер Зинченко в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как на его возможный переход в «Манчестер Сити» отреагировал тогдашний тренер национальной команды Михаил Фоменко. Александр признался, что сказал специалист.

«Михаил Фоменко позвал меня на разговор, чтобы повторить то предупреждение, которое Головко сделал мне несколько месяцев назад. Для меня было неприемлемо играть в россии. Я почувствовал, что это подходящий момент, чтобы поделиться с Фоменко потенциальными хорошими новостями. Я сказал ему, что у меня есть несколько вариантов за границей.

Фоменко – мужчина, всегда смертельно серьезный. Он спросил: «Где?». А я ответил: «Ну, мой агент получил сообщение от «Манчестер Сити». Я мог бы пойти туда». Этот суровый тренер, никогда не улыбающийся, просто посмотрел на меня и расхохотался», – написал Зинченко в автобиографии «Вірити»

Ранее Александр Зинченко признался, что ему могли ампутировать ногу.

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Михаил Фоменко Александр Зинченко Манчестер Сити сборная Украины по футболу трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Зинченко подавал большие надежды, он забил за сборную 9 голов, в три раза больше Мудрика. Это мог быть прекрасный диспетчер для сборной на годы вперед, но видимо с характером у него не так все хорошо как думалось, со сложными соперниками он паникует, делает много ошибок, а свою родную позицию променял на стабильность. Очень жаль, теперь у нас нет восьмерки европейского уровня в сборной.
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SHN
Ну то был вполне разумный трансфер от МС. Зарплата копейки.
Вот то,что учудил Арсенал намного смешнее
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