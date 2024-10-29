«Ее могли ампутировать». Зинченко рассказал, как едва не потерял ногу

Защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографии рассказал, как едва не потерял ногу.

«Я был в самолете авиакомпании Lufthansa и помню, как подумал: «Не будем тратить время на то, чтобы снять отек на ноге». Поэтому я попросил у стюардессы немного льда для моей лодыжки. Сначала она меня не поняла, потому что мой английский был плохим. Но она пришла с чем-то похожим на лед в пластиковой упаковке. Я завернул его, положил на лодыжку и пошел спать. Проблема решена.

Примерно через час я проснулся и ожидал увидеть полный мешок талой воды. Но его не было, только пустой пластиковый пакет. Я не понял. Тогда я посмотрел на свою лодыжку. Вся кожа побелела. Я снова надел носок, и примерно через 20 минут, когда он нагрелся, на нем начали появляться волдыри. Там, где был лед, на моей лодыжке были большие волдыри. Теперь я волновался. Это казалось неправильным. Как моя лодыжка могла так отреагировать?

Причина? У меня было обморожение. Оказалось, что когда стюардесса дала мне сухой лед, который в три раза холоднее обычного. И он не тает, а превращается в газообразную форму при нагревании. Я как будто подверг свою голую лодыжку арктическим температурам. Отток крови к моей лодыжке был полностью отрезан, а сосуды были настолько сильно повреждены, что ткань была мертва.

Если бы мы так быстро не добрались до больницы, гангрена могла бы распространиться, и тогда, чтобы спасти жизнь, им пришлось бы ампутировать мне ногу», – вспоминает Зинченко.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.