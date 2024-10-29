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  4. «Ее могли ампутировать». Зинченко рассказал, как едва не потерял ногу
Англия
29 октября 2024, 21:15 |
771
6

«Ее могли ампутировать». Зинченко рассказал, как едва не потерял ногу

Александр в книге написал истории из своей жизни

29 октября 2024, 21:15 |
771
6
«Ее могли ампутировать». Зинченко рассказал, как едва не потерял ногу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографии рассказал, как едва не потерял ногу.

«Я был в самолете авиакомпании Lufthansa и помню, как подумал: «Не будем тратить время на то, чтобы снять отек на ноге». Поэтому я попросил у стюардессы немного льда для моей лодыжки. Сначала она меня не поняла, потому что мой английский был плохим. Но она пришла с чем-то похожим на лед в пластиковой упаковке. Я завернул его, положил на лодыжку и пошел спать. Проблема решена.

Примерно через час я проснулся и ожидал увидеть полный мешок талой воды. Но его не было, только пустой пластиковый пакет. Я не понял. Тогда я посмотрел на свою лодыжку. Вся кожа побелела. Я снова надел носок, и примерно через 20 минут, когда он нагрелся, на нем начали появляться волдыри. Там, где был лед, на моей лодыжке были большие волдыри. Теперь я волновался. Это казалось неправильным. Как моя лодыжка могла так отреагировать?

Причина? У меня было обморожение. Оказалось, что когда стюардесса дала мне сухой лед, который в три раза холоднее обычного. И он не тает, а превращается в газообразную форму при нагревании. Я как будто подверг свою голую лодыжку арктическим температурам. Отток крови к моей лодыжке был полностью отрезан, а сосуды были настолько сильно повреждены, что ткань была мертва.

Если бы мы так быстро не добрались до больницы, гангрена могла бы распространиться, и тогда, чтобы спасти жизнь, им пришлось бы ампутировать мне ногу», – вспоминает Зинченко.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 6
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Juzik
Боже, яке конч..е
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+1
apepa
Лучше бы тебе голову ампутировали когда ты сепар играл за Уфу...
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0
_Quantum19_
Буває. Я теж у колись грав у футбол на асфальтованому покритті, впав, у колінному суглобі канавку "прорив", прямо у самій кістці. Мене ледве вмовили піти додому, аби продезинфікувати, припинити кровотечу, ну і таке інше. Настільки я був впевнений, що нічого страшного не трапилось. Проте таки вимусили піти. І ось так все обійшлося. 
 Це відповідь різним скептикам, котрі взагалі не відчувають, в якій системі цінностей потрібно бути завжди присутнім.
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0
_Quantum19_
Якісь "дивні" нижче коментарі. НІ, щоб думати про те, яким чином припинити це свавілля. А вони знайшли час кепкувати. В когось з коментуючих точно все занадто добре.) То нехай діляться.) Іншим теж треба.)
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0
Remark
Ось якось п..й! Не знаю навіть чому...
Хоча ні, в Україні кожен день люди втрачають кінцівки ніг та рук із-за війни, а тут його така історія, як у шестирічного хлопчика, що розбив коліно катаючись на самокаті... і заплакав.
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0
Strontium
Тупорез
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0
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