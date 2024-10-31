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Италия
31 октября 2024, 14:41 | Обновлено 31 октября 2024, 14:47
472
0

Довбик пропустил тренировку Ромы и рискует не сыграть с Торино

Артем не смог полноценно тренироваться из-за дискомфорта в колене

31 октября 2024, 14:41 | Обновлено 31 октября 2024, 14:47
472
0
Довбик пропустил тренировку Ромы и рискует не сыграть с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Ромы Артем Довбик может не сыграть 31 октября в матче 10 тура Серии А с Торино.

Накануне 27-летний нападающий не смог полноценно тренироваться со своей команды из-за дискомфорта в колене. Утром Артем должен был пройти медосмотр, после которого будет известно, сможет ли он сыграть с Торино.

Не исключено, что Довбик пропустит матч во избежание дальнейших осложнений с коленом. Артем хотел бы выйти на поле, учитывая последние неудавшиеся результаты и напряженную атмосферу в команде.

Матч между Ромой и Торино пройдет на Стадио Олимпико. После 9 туров римляне имеют в активе 10 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда из Турина идет на 9-м месте, набрав 14 баллов.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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