Довбик пропустил тренировку Ромы и рискует не сыграть с Торино

Украинский форвард Ромы Артем Довбик может не сыграть 31 октября в матче 10 тура Серии А с Торино.

Накануне 27-летний нападающий не смог полноценно тренироваться со своей команды из-за дискомфорта в колене. Утром Артем должен был пройти медосмотр, после которого будет известно, сможет ли он сыграть с Торино.

Не исключено, что Довбик пропустит матч во избежание дальнейших осложнений с коленом. Артем хотел бы выйти на поле, учитывая последние неудавшиеся результаты и напряженную атмосферу в команде.

Матч между Ромой и Торино пройдет на Стадио Олимпико. После 9 туров римляне имеют в активе 10 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда из Турина идет на 9-м месте, набрав 14 баллов.