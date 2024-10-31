Реал принял неожиданное решение по Анчелотти. Что известно?

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет пригласить на тренерский мостик «сливочных» испанского специалиста Хаби Алонсо, ныне возглавляющего «Байер».

Как сообщает издание Relevo, мадридцы предложат нынешнему наставнику команды Карло Анчелотти какую-то из руководящих должностей в клубе.

В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 24 турнирных пункта после 11 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что лидер «сливочных» Винисиус Жуниор может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024.