Реал принял неожиданное решение по Анчелотти. Что известно?
«Сливочные» предложат итальянцу руководящую должность в клубе
Президент «Реала» Флорентино Перес хочет пригласить на тренерский мостик «сливочных» испанского специалиста Хаби Алонсо, ныне возглавляющего «Байер».
Как сообщает издание Relevo, мадридцы предложат нынешнему наставнику команды Карло Анчелотти какую-то из руководящих должностей в клубе.
В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 24 турнирных пункта после 11 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что лидер «сливочных» Винисиус Жуниор может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024.
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