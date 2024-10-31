Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024

Клубы из Саудовской Аравии снова активно включились в борьбу за Винисиуса Жуниора. Об этом пишет издание Sport.es.

По данным источника, последние события стали стимулом для руководителей саудовских клубов, которые надеются, что игрок устанет от европейского футбола после того, как он не выиграл "Золотой мяч".

Бразилец неожиданно занял второе место в борьбе за награду, уступив первое место испанскому полузащитнику Родри.

Ранее одноклубник голкипер «Реала» Андрей Лунин поддержал своего одноклубника, опубликовав фотографию.