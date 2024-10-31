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  4. Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024
Испания
31 октября 2024, 14:26 |
845
0

Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024

Бразилец может перебраться в Саудовскую Аравию

31 октября 2024, 14:26 |
845
0
Винисиус может принять радикальное решение после проигрыша ЗМ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Клубы из Саудовской Аравии снова активно включились в борьбу за Винисиуса Жуниора. Об этом пишет издание Sport.es.

По данным источника, последние события стали стимулом для руководителей саудовских клубов, которые надеются, что игрок устанет от европейского футбола после того, как он не выиграл "Золотой мяч".

Бразилец неожиданно занял второе место в борьбе за награду, уступив первое место испанскому полузащитнику Родри.

Ранее одноклубник голкипер «Реала» Андрей Лунин поддержал своего одноклубника, опубликовав фотографию.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
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