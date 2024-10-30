Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес хочет поскорее заменить Анчелотти. Известен главный кандидат
Испания
30 октября 2024, 19:59 | Обновлено 30 октября 2024, 20:00
2065
0

Перес хочет поскорее заменить Анчелотти. Известен главный кандидат

Хаби Алонсо может возглавить «Реал» летом 2025 года

30 октября 2024, 19:59 | Обновлено 30 октября 2024, 20:00
2065
0
Перес хочет поскорее заменить Анчелотти. Известен главный кандидат
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал» уже летом 2025 года, сообщает издание Sport Bild.

Как сообщает источник, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение о замене нынешнего коуча сливочных Карло Анчелотти, после разгрома от «Барселоны» (0:4). Контракт итальянского наставника с королевским клубом действует до 2026 года. Перес хочет подписать испанского специалиста как можно скорее.

Sport Bild сообщает, что «Байер» не будет препятствовать Алонсо, если испанец захочет возглавить сливочных.

Испанский специалист возглавил немецкий клуб осенью 2022 года. Под руководством Алонсо «Байер» финишировал на 1-й позиции в Бундеслиге сезона 2023/24, без поражения.

По теме:
Источник: Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Барселоны
РАФИНЬЯ: «Я играю благодаря упорному труду, так было всегда»
«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча
Хаби Алонсо Карло Анчелотти Реал Мадрид Байер Ла Лига чемпионат Испании по футболу Бундеслига Флорентино Перес
Іван Распутін Источник: Sport Bild
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
Футбол | 30 октября 2024, 20:46 0
Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем

«Наполи» желает продлить контракт с Алексом Меретом

ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30 октября 2024, 02:15 2
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье

Ярослава Магучих показала, как она чудесно проводит время в столице Македонии

В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
Футбол | 30.10.2024, 19:52
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Футбол | 30.10.2024, 08:41
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Футбол | 30.10.2024, 07:37
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 13
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 27
Футбол
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем