Перес хочет поскорее заменить Анчелотти. Известен главный кандидат

Коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал» уже летом 2025 года, сообщает издание Sport Bild.

Как сообщает источник, президент «Реала» Флорентино Перес принял решение о замене нынешнего коуча сливочных Карло Анчелотти, после разгрома от «Барселоны» (0:4). Контракт итальянского наставника с королевским клубом действует до 2026 года. Перес хочет подписать испанского специалиста как можно скорее.

Sport Bild сообщает, что «Байер» не будет препятствовать Алонсо, если испанец захочет возглавить сливочных.

Испанский специалист возглавил немецкий клуб осенью 2022 года. Под руководством Алонсо «Байер» финишировал на 1-й позиции в Бундеслиге сезона 2023/24, без поражения.