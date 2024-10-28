Ожидаемо? Определен лучший тренер 2024 года

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

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Помимо главной индивидуальной награды, также был определен обладатель трофея имени Йохана Кройффа – лучшему тренеру.

Признание получил наставник мадридского Реала Карло Анчелотти. Вместе со сливочными итальянский специалист в сезоне 2024/25 выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

Что касается лучшего тренера женской команды, то ей стала Эмма Хейз. Она возглавляет сборную США, с которой выиграла золото Олимпиады.