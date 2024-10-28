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28 октября 2024, 23:11 | Обновлено 29 октября 2024, 00:13
2613
2

Ожидаемо? Определен лучший тренер 2024 года

Карло Анчелотти выиграл с Реалом Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА

28 октября 2024, 23:11 | Обновлено 29 октября 2024, 00:13
2613
2
Ожидаемо? Определен лучший тренер 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

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Помимо главной индивидуальной награды, также был определен обладатель трофея имени Йохана Кройффа – лучшему тренеру.

Признание получил наставник мадридского Реала Карло Анчелотти. Вместе со сливочными итальянский специалист в сезоне 2024/25 выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

Что касается лучшего тренера женской команды, то ей стала Эмма Хейз. Она возглавляет сборную США, с которой выиграла золото Олимпиады.

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Золотой мяч лучший тренер Карло Анчелотти Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Это вроде как первый раз, хотя у него 3 трофея ЛЧ с момента основания награды Йохана Кройффа. 
Но он ее не получил, потому что у него документов нету - Перец не отпустил.
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Frank Piter
Справедливо
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