02.11.2024 22:00 - : -
Испания31 октября 2024, 14:58 |
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Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября матч 12-го тура Ла Лиги
31 октября 2024, 14:58 |
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия – Реал МадридСмотреть трансляцию
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