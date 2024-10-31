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Чемпионат Испании
Валенсия
02.11.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 октября 2024, 14:58 |
269
0

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября матч 12-го тура Ла Лиги

31 октября 2024, 14:58 |
269
0
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Валенсия – Реал Мадрид
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Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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