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Саудовская Аравия
31 октября 2024, 14:37 | Обновлено 31 октября 2024, 14:38
441
0

Неймар не сможет играть в чемпионате до 2025 года. Известна причина

Бразильского футболиста не включили в заявку на сезон

31 октября 2024, 14:37 | Обновлено 31 октября 2024, 14:38
441
0
Неймар не сможет играть в чемпионате до 2025 года. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар не сможет играть в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на то, что он восстановился от полученной травмы.

Как оказалось, бразилец не может играть во внутреннем чемпионате из-за лимита на легионеров. В связи с длительной травмой Неймара решили не включать в заявку на сезон. Футболист сможет помочь своей команде не раньше января 2025 года, когда «Аль-Хиляль» сможет изменить заявку.

Интересно, что в Лиге чемпионов Азии лимита на легионеров нет, поэтому Неймар может играть в этом турнире. 21 октября бразилец впервые за год вышел на футбольное поле в матче против «Аль-Айна». Следующий матч в ЛЧ «Аль-Хиляль» проведет 4 ноября против иранского «Естеглаль Тегеран», и в этом матче Неймар может появиться на поле.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Неймар Аль-Хиляль Аль-Айн Эстегляль
Микола Титюк Источник: Goal.com
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