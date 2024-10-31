Неймар не сможет играть в чемпионате до 2025 года. Известна причина

Футболист «Аль-Хиляля» Неймар не сможет играть в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на то, что он восстановился от полученной травмы.

Как оказалось, бразилец не может играть во внутреннем чемпионате из-за лимита на легионеров. В связи с длительной травмой Неймара решили не включать в заявку на сезон. Футболист сможет помочь своей команде не раньше января 2025 года, когда «Аль-Хиляль» сможет изменить заявку.

Интересно, что в Лиге чемпионов Азии лимита на легионеров нет, поэтому Неймар может играть в этом турнире. 21 октября бразилец впервые за год вышел на футбольное поле в матче против «Аль-Айна». Следующий матч в ЛЧ «Аль-Хиляль» проведет 4 ноября против иранского «Естеглаль Тегеран», и в этом матче Неймар может появиться на поле.