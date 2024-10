«Талантов недостаточно»: Мудрик сделал заявление по поводу будущего в Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик озвучил свой рецепт успеха в лондонской команде. Украинец считает, что нужно работать еще более упорно.

«Челси» – это клуб, который всегда нацелен на самый большой результат и на лучшие места во многих турнирах». Талантов недостаточно. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно упорно работать и быть терпеливым», – сказал Михаил.

Стоит отметить, что Мудрик провел огненный матч против греческого Панатинаикоса в Лиге конференций. Украинец отличился голом и отдал два ассиста в матче против греческого клуба.

Ранее сообщалось, что тренер «синих» похвалил Михаила, но заявил, что нужно много работать.

🔵🇺🇦 Mudryk: “Chelsea is a club that is always aiming for the biggest results and getting to the greatest places in many tournaments”.



“Talent ain’t enough. If you want to succeed you have to work hard and be patient”. pic.twitter.com/0bUWnqaBLO