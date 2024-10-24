«Идет медленнее, но..» Мареска оценил игру Мудрика в ЛК, в которой он забил

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!

После завершения матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру украинца в этом поединке.

«Очень рад за Мудрика. Мы тратим много времени, чтобы помочь нашим игрокам. Мы работали с вингерами, чтобы они попадали в штрафную площадку и занимали позицию, с которой он забил. Мудрику было трудно туда попадать, но теперь он это способен делать. Процесс обучения идет медленнее, чем у других, но он прогрессирует», – сказал Мареска.