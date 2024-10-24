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  4. «Идет медленнее, но..» Мареска оценил игру Мудрика в ЛК, в которой он забил
Лига конференций
24 октября 2024, 22:50 |
422
2

«Идет медленнее, но..» Мареска оценил игру Мудрика в ЛК, в которой он забил

Украинский футболист отметился первым голом в сезоне 2024/25

24 октября 2024, 22:50 |
422
2
«Идет медленнее, но..» Мареска оценил игру Мудрика в ЛК, в которой он забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Энцо Мареска

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!

После завершения матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру украинца в этом поединке.

«Очень рад за Мудрика. Мы тратим много времени, чтобы помочь нашим игрокам. Мы работали с вингерами, чтобы они попадали в штрафную площадку и занимали позицию, с которой он забил. Мудрику было трудно туда попадать, но теперь он это способен делать. Процесс обучения идет медленнее, чем у других, но он прогрессирует», – сказал Мареска.

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Панатинаикос Михаил Мудрик Челси Лига конференций Энцо Мареска
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Tower Bridge
Вот оно!   Попадать в площадку надо, а его держали столбом на самом краю.
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+1
antt
Така похвала, що ліпше б не робив такий пасаж взагалі про нього. Ще б згадав Фелікса із двома голами. Хоча може португалець форвард, чи більший форвард ніж Мудрик.
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0
newo
Взяв і назвав тугодумом. Не вмієш управляти Ферарі, так і скажи.
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0
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