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Лига конференций
Панатинаикос
24.10.2024 19:45 - : -
Челси
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Лига конференций
24 октября 2024, 05:13 | Обновлено 24 октября 2024, 05:14
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Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 24 октября в 19:45 по Киеву

24 октября 2024, 05:13 | Обновлено 24 октября 2024, 05:14
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Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября на Олимпийском стадионе Афин пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Панатинаикос» встретится с «Челси». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда сейчас могла бы играть в Лиге Европы. Она в квалификации дала бой Аяксу, и, проиграв сначала дома 0:1, взяла реванш в Амстердаме. Только серия пенальти с уникальной длительностью в итоге принесла успех голландскому гранду. Клевер перебрался в менее статусный турнир, Лигу конференций, где ее в августе ждал еще один статусный противник - Ланс. Но уж тут греки, снова минимально проигравшие на выезде, 1:2, сумели собраться и в ответной встрече выдать 2:0. Правда, играли тогда они у себя в Афинах. А вот соперника по основному раунду, такое впечатление, зелено-белые недооценили, в итоге ограничившись только ничьей в сентябре с Борай Баня-Лука, хотя там открывали счет уже на 11-й минуте.

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Челси

Клуб явно давал понять, что будет практически совершенно разными составами пытаться подняться в топ-4 в АПЛ (и это главная задача) и продвигаться в Лиге конференций - благо, количественно футболистов хватает. И не удивительно поэтому, что проблемы у синих в еврокубке были уже в квалификации: после 2:0 дома с Серветтом в Швейцарии проиграли, но минимально. Примечательно, что Палмера, свою ярчайшую молодую звезду, англичане вообще на Лигу конференций не заявили. Зато против Генка в прошлом туре в основе появились не только Мудрик, Нету, Нкунку и Бадиашиль, но и Йоргенсен, Ренату Вейга, Дьюзбери-Холл, Адарабиойо и Казадеи, а на замену - Тайрик Джордж и Гиу. И ничего, обыграли далеко не слабейшую бельгийскую команду 4:2.

Статистика личных встреч

Это будет первая поездка подопечных Марески в Афины.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в англичан, но там будет, скорее всего, не сыгранные особенно резервисты. Греки точно не станут даже против такого набора соперников лезть на рожон и сыграют прагматично - ждем тотал меньше 3,0 забитых голов (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Панатинаикос
24 октбря 2024 -
19:45
Челси
Тотал голов меньше 3.0 1.72 Сделать ставку
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Панатинаикос Челси Лига конференций Михаил Мудрик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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