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Лига конференций
Панатинаикос
24.10.2024 19:45 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 октября 2024, 05:24 |
21
0

Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги конференций в 19:45 по Киеву

24 октября 2024, 05:24 |
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0
Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Панатинаикос.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В составе лондонского клуба выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

В 1-м туре третьего по силе клубного еврокубка Панатинаикос сыграл вничью с Бора Баня-Лука со счетом 1:1.

Пенсионеры на старте соревнований уверенно переиграли Гент 4:2. Мудрик в том матче отметилась ассистом.

Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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