Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги конференций в 19:45 по Киеву
24 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Панатинаикос.
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В составе лондонского клуба выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.
В 1-м туре третьего по силе клубного еврокубка Панатинаикос сыграл вничью с Бора Баня-Лука со счетом 1:1.
Пенсионеры на старте соревнований уверенно переиграли Гент 4:2. Мудрик в том матче отметилась ассистом.
Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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