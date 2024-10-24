24 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Панатинаикос.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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В составе лондонского клуба выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

В 1-м туре третьего по силе клубного еврокубка Панатинаикос сыграл вничью с Бора Баня-Лука со счетом 1:1.

Пенсионеры на старте соревнований уверенно переиграли Гент 4:2. Мудрик в том матче отметилась ассистом.

Панатинаикос – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.