Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций
24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!
Лига конференций. Основной этап. 2-й тур, 24 октября
Панатинаикос – Челси – 1:4
Голы: Пельистри, 69 – Феликс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен).
События матча
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