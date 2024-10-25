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  4. Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Лига конференций
Панатинаикос
24.10.2024 19:45 – FT 1 : 4
Челси
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Лига конференций
25 октября 2024, 03:55 | Обновлено 25 октября 2024, 03:57
5551
3

Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций

25 октября 2024, 03:55 | Обновлено 25 октября 2024, 03:57
5551
3
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!

Лига конференций. Основной этап. 2-й тур, 24 октября

Панатинаикос – Челси – 1:4
Голы: Пельистри, 69 – Феликс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен).

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Пеллистри (Панатинаикос).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
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Панатинаикос Михаил Мудрик Челси Лига конференций видео голов и обзор Факундо Пельистри
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Мудрик ассист
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+3
Harun Bakircioğlu
И ассист
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+2
Harun Bakircioğlu
И гол
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