Лучший матч Мудрика в сезоне. Челси с голом Михаила разбил греков в ЛК

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

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В стартовом составе лондонского клуба сыграл украинский вингер Михаил Мудрик. На 22-й минуте открыл счет в матче Жоау Феликс, который забил с передачи Мудрика. На 49-й минуте украинец забил сам! Этот гол стал первым для Михаила в этом сезоне. На 55-й Михаил оформил третье результативное действие в матче, ассистировав на Феликса. Голом за синих с пенальти также отметился Кристофер Нкунку.

«Панатинаикос» наиграл на гол престижа – мячом отметился экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри.

«Челси» выиграл два стартовых матча в ЛК, забив восемь голов, у «Панатинаикоса» пока одно очко. Следующий матч в еврокубке «синие» сыграют против армянского клуба «Ноа», матч состоится 7 ноября, в этот же день «Панатинаикос» будет играть против «Юргордена».

Лига конференций. Основной этап. 2-й тур, 24 октября

Панатинаикос – Челси – 1:4

Голы: Пельистри, 69 – Феликс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен).

Панатинаикос: Дронговски, Младенович (Ваяннидис, 60), Едвай, Шенкевелд, Коцирас, Гнезда-Черин, Максимович, Пельистри (Джуричич, 70), Унаи (Бакасетас, 80), Мансини (Тете, 60), Еремеефф (Шпорар, 71).



Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Вейга, Бадьяшиль, Дисаси, Фернандес (Казадеи, 71), Дьюзбери-Холл (Чуквуэмека, 77), Мудрик, Нету (Джордж, 62), Жоау Феликс, Нкунку (Гиу, 61).