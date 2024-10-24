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  4. Лучший матч Мудрика в сезоне. Челси с голом Михаила разбил греков в ЛК
Лига конференций
24 октября 2024, 21:43 | Обновлено 24 октября 2024, 21:52
3727
8

Лучший матч Мудрика в сезоне. Челси с голом Михаила разбил греков в ЛК

«Челси» разгромил «Панатинаикос» в Лиге конференций

24 октября 2024, 21:43 | Обновлено 24 октября 2024, 21:52
3727
8
Лучший матч Мудрика в сезоне. Челси с голом Михаила разбил греков в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе лондонского клуба сыграл украинский вингер Михаил Мудрик. На 22-й минуте открыл счет в матче Жоау Феликс, который забил с передачи Мудрика. На 49-й минуте украинец забил сам! Этот гол стал первым для Михаила в этом сезоне. На 55-й Михаил оформил третье результативное действие в матче, ассистировав на Феликса. Голом за синих с пенальти также отметился Кристофер Нкунку.

«Панатинаикос» наиграл на гол престижа – мячом отметился экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри.

«Челси» выиграл два стартовых матча в ЛК, забив восемь голов, у «Панатинаикоса» пока одно очко. Следующий матч в еврокубке «синие» сыграют против армянского клуба «Ноа», матч состоится 7 ноября, в этот же день «Панатинаикос» будет играть против «Юргордена».

Лига конференций. Основной этап. 2-й тур, 24 октября

Панатинаикос – Челси – 1:4
Голы: Пельистри, 69 – Феликс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен).

Панатинаикос: Дронговски, Младенович (Ваяннидис, 60), Едвай, Шенкевелд, Коцирас, Гнезда-Черин, Максимович, Пельистри (Джуричич, 70), Унаи (Бакасетас, 80), Мансини (Тете, 60), Еремеефф (Шпорар, 71).

Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Вейга, Бадьяшиль, Дисаси, Фернандес (Казадеи, 71), Дьюзбери-Холл (Чуквуэмека, 77), Мудрик, Нету (Джордж, 62), Жоау Феликс, Нкунку (Гиу, 61).

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Кристофер Нкунку Факундо Пельистри Михаил Мудрик Челси Лига конференций Жоау Феликс
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Мішко набирає форму,це важливо - попереду вирішальні ігри збірної.
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+9
Стюард #11
Михайло опять топ, це добре
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+4
Віктор Коробка
Мишко - молодець! Треба використовувати той ігровий час, який надає тренер і сподіватися на те, що довіра тренера буде зростати.
Ответить
+3
Valentyn
Найгірша стаття Олійник у сезоні)))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Аренда Мышки зимой отменяецца??
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0
McLay
Звєзда!!! Ура! Ура! Ураааа! Зірковий Холанд відпочиває!😂🤪🤓
Ответить
-2
GloryUkraine
Раз на рік і палиця стріляє. 
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-4
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