ВИДЕО. В полуфиналах Кубка Либертадорес зафиксированы два разгрома

В мид-уик были сыграны первые матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.

Бразильские команды устроили соперникам разгромы и очень близки к дерби в финале.

В полуфиналах Атлетико Минейро (Бразилия) переиграл Ривер Плейт (Аргентина) со счетом 3:0, а Ботафого (Бразилия) уничтожил Пеньяроль (Уругвай) со счетом 5:0.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 29–31 октября.

Кубок Либертадорес 2024

1/2 финала. Первые матчи. 22–24 октября

23.10. 03:30. Атлетико Минейро (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 3:0

Голы: Дейверсон, 22, 70, Паулиньо, 74

24.10. 03:30. Ботафого (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай) – 5:0

Голы: Саварино, 51, 59, Барбоса, 55, Луис Энрике, 73, Игор Жезус, 79

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