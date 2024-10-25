ВИДЕО. В полуфиналах Кубка Либертадорес зафиксированы два разгрома
Главный турнир южноамериканского континента близится к финишу
В мид-уик были сыграны первые матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.
Бразильские команды устроили соперникам разгромы и очень близки к дерби в финале.
В полуфиналах Атлетико Минейро (Бразилия) переиграл Ривер Плейт (Аргентина) со счетом 3:0, а Ботафого (Бразилия) уничтожил Пеньяроль (Уругвай) со счетом 5:0.
Ответные полуфинальные матчи пройдут 29–31 октября.
Кубок Либертадорес 2024
1/2 финала. Первые матчи. 22–24 октября
23.10. 03:30. Атлетико Минейро (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 3:0
Голы: Дейверсон, 22, 70, Паулиньо, 74
24.10. 03:30. Ботафого (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай) – 5:0
Голы: Саварино, 51, 59, Барбоса, 55, Луис Энрике, 73, Игор Жезус, 79
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