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Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро
23.10.2024 03:30 – FT 3 : 0
Ривер Плейт
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Кубок Либертадорес
25 октября 2024, 22:59 | Обновлено 25 октября 2024, 23:26
98
0

ВИДЕО. В полуфиналах Кубка Либертадорес зафиксированы два разгрома

Главный турнир южноамериканского континента близится к финишу

25 октября 2024, 22:59 | Обновлено 25 октября 2024, 23:26
98
0
ВИДЕО. В полуфиналах Кубка Либертадорес зафиксированы два разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик были сыграны первые матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.

Бразильские команды устроили соперникам разгромы и очень близки к дерби в финале.

В полуфиналах Атлетико Минейро (Бразилия) переиграл Ривер Плейт (Аргентина) со счетом 3:0, а Ботафого (Бразилия) уничтожил Пеньяроль (Уругвай) со счетом 5:0.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 29–31 октября.

Кубок Либертадорес 2024

1/2 финала. Первые матчи. 22–24 октября

23.10. 03:30. Атлетико Минейро (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 3:0

Голы: Дейверсон, 22, 70, Паулиньо, 74

24.10. 03:30. Ботафого (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай) – 5:0

Голы: Саварино, 51, 59, Барбоса, 55, Луис Энрике, 73, Игор Жезус, 79

Сетка плей-офф

Видеообзоры матчей

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Атлетико Минейро).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дейверсон (Атлетико Минейро).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дейверсон (Атлетико Минейро).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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