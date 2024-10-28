Клуб МЛС сообщил о смерти своего голкипера. Ему было 25 лет
Ушел из жизни Холден Трент
Американский клуб «Филадельфия Юнион», выступающий в МЛС, сообщил о смерти своего голкипера Холдена Трента. Молодой человек ушел в вечность на 26-м году жизни.
Причины смерти Трента не разглашаются.
«Мы с глубокой скорбью сообщаем, что Холден Трент скончался в возрасте 25 лет. Пусть он покоится с миром», – говорится в официальном релизе клуба.
Трент выступал за «Филадельфию Юнион» с 2022 года. За основу клуба он не провел ни одного официального поединка.
Как известно, регулярный сезон в МЛС «Филадельфия Юнион» завершила на 12-й позиции в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.
We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.— Philadelphia Union (@PhilaUnion) October 26, 2024
May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К ряду входящих трансферов «горняков» вопросов не меньше, чем это было к их извечным оппонентам
Болельщики «Реала» выкрикивали оскорбления в сторону Ямала, Фати и Рафиньи