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Major League Soccer
28 октября 2024, 05:21 | Обновлено 28 октября 2024, 05:26
132
0

Клуб МЛС сообщил о смерти своего голкипера. Ему было 25 лет

Ушел из жизни Холден Трент

28 октября 2024, 05:21 | Обновлено 28 октября 2024, 05:26
132
0
Клуб МЛС сообщил о смерти своего голкипера. Ему было 25 лет
ФК Филадельфия Юнион

Американский клуб «Филадельфия Юнион», выступающий в МЛС, сообщил о смерти своего голкипера Холдена Трента. Молодой человек ушел в вечность на 26-м году жизни.

Причины смерти Трента не разглашаются.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем, что Холден Трент скончался в возрасте 25 лет. Пусть он покоится с миром», – говорится в официальном релизе клуба.

Трент выступал за «Филадельфию Юнион» с 2022 года. За основу клуба он не провел ни одного официального поединка.

Как известно, регулярный сезон в МЛС «Филадельфия Юнион» завершила на 12-й позиции в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

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Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион смерть
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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