Клуб МЛС сообщил о смерти своего голкипера. Ему было 25 лет

Американский клуб «Филадельфия Юнион», выступающий в МЛС, сообщил о смерти своего голкипера Холдена Трента. Молодой человек ушел в вечность на 26-м году жизни.

Причины смерти Трента не разглашаются.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем, что Холден Трент скончался в возрасте 25 лет. Пусть он покоится с миром», – говорится в официальном релизе клуба.

Трент выступал за «Филадельфию Юнион» с 2022 года. За основу клуба он не провел ни одного официального поединка.

Как известно, регулярный сезон в МЛС «Филадельфия Юнион» завершила на 12-й позиции в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.



