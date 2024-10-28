ПЕРВАК: «Мастерство в магазине не купишь»

28 октября луганская «Заря» приехала в гости к столичному «Левому Берегу».

Поединок прошел на стадионе в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Хозяева прошить ворота соперников не смогли, гости дважды реализовали свои шансы. В итоге «Заря» обыграла «Левый Берег» со счетом 2:0.

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Главный тренер киевской команды Виталий Первак поделился эмоциями после поражения в матче УПЛ:

«Мы проделали большой объем работы, но особенно ничего не получалось. Получили в свои ворота непонятный пенальти, после которого быстро пропустили второй мяч. После этого стало гораздо труднее. После перерыва произвели замены и перестроились. Дальше создавали моменты, но забить не получалось.

Задача на игру была компактно сыграть в защите и быстро переходить от обороны в атаку. Время от времени у нас получалось, но соперник тоже анализирует матчи и знает, против кого выходит играть. На психологию больше повлиял не пенальти, а быстрый второй гол в наши ворота. Радует только то, что мы достаточно били по воротам и хотели забить. Над проблемой с реализацией нужно больше работать, но понимаем, что мастерство в магазине не купишь.

Следующий матч? Ко всем командам мы готовимся все равно, но нынешние «Карпаты» очень отличаются от тех, с которыми мы играли в Первой лиге. Сменился тренер, половина команды – легионеры. Во Львове тяжело играть, у них специфическое поле, оно вязкое, тяжелое, но все равно будем готовиться и работать», – сказал Первак.