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Премьер-лига
Левый Берег
27.10.2024 13:00 – FT 0 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 07:58 | Обновлено 28 октября 2024, 08:02
216
0

ПЕРВАК: «Мастерство в магазине не купишь»

Тренер «Левого Берега» прокомментировал поражение в матче с «Зарей»

28 октября 2024, 07:58 | Обновлено 28 октября 2024, 08:02
216
0
ПЕРВАК: «Мастерство в магазине не купишь»
ФК Левый берег. Виталий Первак

28 октября луганская «Заря» приехала в гости к столичному «Левому Берегу».

Поединок прошел на стадионе в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Хозяева прошить ворота соперников не смогли, гости дважды реализовали свои шансы. В итоге «Заря» обыграла «Левый Берег» со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер киевской команды Виталий Первак поделился эмоциями после поражения в матче УПЛ:

«Мы проделали большой объем работы, но особенно ничего не получалось. Получили в свои ворота непонятный пенальти, после которого быстро пропустили второй мяч. После этого стало гораздо труднее. После перерыва произвели замены и перестроились. Дальше создавали моменты, но забить не получалось.

Задача на игру была компактно сыграть в защите и быстро переходить от обороны в атаку. Время от времени у нас получалось, но соперник тоже анализирует матчи и знает, против кого выходит играть. На психологию больше повлиял не пенальти, а быстрый второй гол в наши ворота. Радует только то, что мы достаточно били по воротам и хотели забить. Над проблемой с реализацией нужно больше работать, но понимаем, что мастерство в магазине не купишь.

Следующий матч? Ко всем командам мы готовимся все равно, но нынешние «Карпаты» очень отличаются от тех, с которыми мы играли в Первой лиге. Сменился тренер, половина команды – легионеры. Во Львове тяжело играть, у них специфическое поле, оно вязкое, тяжелое, но все равно будем готовиться и работать», – сказал Первак.

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Левый Берег Киев Виталий Первак Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег - Заря пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: Левый берег
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