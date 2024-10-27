Серия поражений позади. Заря в Киеве обыграла Левый берег

Ни один разговор о Классическом в рамках одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги, из-за банального уважения к другим командам «элитного» дивизиона, не мог начаться без упоминания о других матчах отчетного уик-энда в нашей стране. В частности, довольно неоднозначный вид имело другое противостояние в пределах столицы, в котором «Левый берег» принимал луганскую «Зарю».

Объединяло эти две команды то, что осень – явно не лучшее время для них в контексте получения желаемых результатов, потому что «красно-белые» до этого выиграли лишь одну игру, тогда как «аисты» одну из своих двух побед получили в первый день сентября, после чего и для них наступили не лучшие времена. Но у команды Виталия Первака хоть появился лучик надежды в последних двух турах, который стал еще более ярким в минувшие выходные, когда абсолютные новички УПЛ первыми в этом сезоне не пропустили от житомирского «Полесья» (0:0).

Динамика игры от обеих команд в первом тайме была вполне привлекательной, но в контексте создания голевых моментов это была просто яркая обертка, тогда как количество начинки откровенно огорчило. Вроде и пытались атаковать команды на протяжении всего игрового времени до перерыва, но обострения имели эпизодический характер, поэтому матч выглядел разорванным.

В итоге, даже подробно разбирать эпизоды не было смысла, кроме того, что произошло уже непосредственно перед уходом футболистов в раздевалки. «Заря» начала активно штурмовать чужие ворота в надежде на забитый мяч и таки достигла своего в итоге. Но каким образом! Настоящий скандал рискует возникнуть из-за решения арбитров VAR по фиксации фола против Будковского в компенсированное время со стороны Якимива, когда форвард пытался добить в сетку отскок от Механива, который до этого парировал удар головой от Башича. За тот эпизод назначили пенальти, который сам пострадавший и реализовал.

Впрочем, поговорили да и только – надо было начинать второй тайм, который для хозяев поля также стартовал неудачно. Потому что они пропустили второй раз почти сразу по итогам дальнего удара от Яцыка в левый угол ворот Механива. Лишь изредка в этом сезоне «Заре» удается повести по счету в два мяча, поэтому такое преимущество команда Бартуловича точно не намеревалась потерять.

Но и не закрывались в защите луганчане для этого, поэтому «Левому берегу» так же трудно давались действия впереди, и только под занавес основного времени у «аистов» начало что-то получаться у чужих ворот. И не просто получаться, а должен был забивать Приходько хотя бы в одной из своих голевых ситуаций в чужой штрафной, но неудачная серия без голов для команды Первака завершится когда-то, но не сегодня.

В следующие выходные киевский «Левый берег» сыграет в гостях у львовских «Карпат», тогда как луганская «Заря» посреди недели наведается к донецкому «Шахтеру» в рамках Кубка Украины, после чего дома будет играть против черкасского ЛНЗ.

Наши оценки:

«Левый берег» (замены): Приходько – 6,5, М. Когут – 6,0, Галас – 6,0, Кобзар – 6,0, Войцеховский – б/о.

«Заря» (замены): Кирюханцев – 6,0, Мичин – 6,0, Супряга – 6,0, Дришлюк – 6,0, Тронтель – б/о.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Левый берег» – «Заря» – 0:2

Голы: Будковский, 45+8 (пен.), Яцык, 50

Предупреждения: Синица, 45+2, Якимов, 45+8 – Эскинья, 43, Кирюханцев, 72, Джордан, 90

«Левый берег»: Механив – Сидней (Н. Когут, 55), Шаповал, Якимов, Семенов, Астахов – Синица (Войцеховский, 85), Дедух, Спиваков (Приходько, 46), И. Когут (Галас, 71) – Сухоручко (Кобзарь, 71).

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья (Мичин, 46), Жуниньо (Кирюханцев, 46) – Башич – Горбач (Супряга, 66), Яцык, Волошин (Дрышлюк, 67), Слесар (Тронтель, 84) – Будковский.

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 16 (4) – 10 (5)

Угловые: 10 – 5

Оффсайды: 0 – 3.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C