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Премьер-лига
Левый Берег
27.10.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 01:09 | Обновлено 27 октября 2024, 01:16
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Левый берег – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

27 октября 2024, 01:09 | Обновлено 27 октября 2024, 01:16
10
0
Левый берег – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Левый Берег

В воскресенье, 27-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 13:00.

Новички «элитного» дивизиона продолжают испытывать проблемы с достижением желаемых результатов, но от этого их желание закрепиться в УПЛ не уменьшается. Доказательство – последняя ничья против «Полесья» (0:0), которая, хотя и принесла всего одно очко, однако была добыта на поле очень сложного соперника. «Заря», например, подобным похвастаться не может, а осенью и вовсе выиграла только один матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
27 октбря 2024 -
13:00
Заря
Ничья 3,35 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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