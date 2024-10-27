В воскресенье, 27-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 13:00.

Новички «элитного» дивизиона продолжают испытывать проблемы с достижением желаемых результатов, но от этого их желание закрепиться в УПЛ не уменьшается. Доказательство – последняя ничья против «Полесья» (0:0), которая, хотя и принесла всего одно очко, однако была добыта на поле очень сложного соперника. «Заря», например, подобным похвастаться не может, а осенью и вовсе выиграла только один матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.