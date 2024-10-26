В воскресенье, 27 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Левый Берег» и «Заря». Игра пройдет в Киеве на поле «Арены Левый Берег», начало – в 13:00.

Левый Берег

Команда Виталия Первака продолжает проходить свои университеты в Украинской Премьер-лиге. Пока она, можна сказать, преимущественно набивает себе шишки и набирается опыта. Процесс это кропотливый и не самый приятный, но необходимый.

На данный момент «Левый Берег» в турнирной таблице сезона располагается на 14-й позиции, имея 8 очков после 10 поединков. В активе столичного коллектива 2 победы и 2 ничьи, в 6 матчах он проиграл.

На сегодня подопечные Первака имеют актуальную серию из пяти матчей без побед – 2 ничьи и 3 поражения. Однако ничейными исходами они побаловали своих поклонников в двух последних встречах – на выезде против «Колоса» и «Полесья» (оба раза – по 0:0).

То, что футболисты «Левого Берега» не смогли поразить ворота ни ковалевской команды, ни житомирской не удивило – с голами у них проблемы со старта сезона. Кивляне имеют в активе только 4 гола – это самый низкий показатель в нынешней УПЛ. Они забивали голы только в двух встречах – с «Черноморцем» (1:0) 26 августа и с «Вересом» (3:1) 1 сентября. Обе игры шли друг за другом и оказались победными для «Левого Берега». Зато в трех матчах до этой серии и в пяти после нее киевляне обходятся без голов. И, как следствие, без побед. То есть, для нынешнего «Левого Берега» голы являются основной для выигрышей. Нет голов – и нет побед.

Заря

Луганская команда сейчас ярко выраженный середняк украинского чемпионата, у которого амбиций в избытке, а вот возможностей для реализации задуманного не всегда хватает. Как итог, «Заря» находится в таблице УПЛ на 9-й позиции, имея 12 очков. Положение коллектива в пелотоне четко подтверждает ее нынешний статус.

Главный плюс подопечных Младена Бартуловича – это бескомпромиссность. У них нет ни одного ничейного результата в 10 сыгранных поединках, а 4 победы и 6 поражений. Такого нуля нет ни у кого больше в нынешней УПЛ.

В чем еще особенность нынешней «Зари», так это, скажем так, минимализм. О чем речь? О том, что в шести играх команды из 10 был зафиксирован минимальный перевес одного из соперников. В активе у луганчан две такие победы и сразу 4 поражения. Количество минимальных неудач говорит о том, что у Бартуловича достаточно боевитый состав подопечных, который готов и может сражаться за турнирные очки до финального свистка. В предстоящем матче с «Левым Берегом» это может сыграть свою роль.

К визиту к новичкам УПЛ «Заря» подходит с серией из двух поражений кряду – от «Вереса» (1:2) и от «Кривбасса» (0:1).

Статистика встреч

Ранее команды в официальных турнирах не встречались.

Ориентировочные составы

«Левый Берег»: Механив – Соколов, Семенов, Якимив, Шаповал, И.Когут, Спиваков, Дедух, Галас, Кобзарь, Синица.

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Ескинья, Джордан, Вантух, Мичин, Башич, Яцык, антюх, Горбач, Будковский.

Прогноз на противостояние

В матче нет явного фаворита. Немного выше котируются шансы на успех у «Зари», но не стоит забывать, что «Левый Берег» будет играть на своем поле. Однако гости опытнее команды хозяев. Все говорит в пользу ничьей в этом противостоянии.