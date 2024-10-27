Левый Берег – Заря – 0:2. Одни били – вторые забивали. Видео голов и обзор

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» принимал «Зарю».

Хозяева поля очень хорошо действовали в атаке, но страдала реализация. Зато игроки «Зари» все сделали на опыте. Сначала Филипп Будковский открыл счет, реализовав пенальти, а затем Александр Яцык удвоил преимущество гостей.

Следует отметить, что игроки «Левого Берега» нанесли аж 22 удара по воротам «Зари», но в створ ворот попало лишь 4 выстрела.

Луганская «Заря» после этой игры занимает 6-е место, а «Левый Берег» остался на 14-м.