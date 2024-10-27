Украина. Премьер лига27 октября 2024, 18:35 | Обновлено 27 октября 2024, 18:52
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Левый Берег – Заря – 0:2. Одни били – вторые забивали. Видео голов и обзор
27-го октября команды встретились в Киеве
27 октября 2024, 18:35 | Обновлено 27 октября 2024, 18:52
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В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» принимал «Зарю».
Хозяева поля очень хорошо действовали в атаке, но страдала реализация. Зато игроки «Зари» все сделали на опыте. Сначала Филипп Будковский открыл счет, реализовав пенальти, а затем Александр Яцык удвоил преимущество гостей.
Следует отметить, что игроки «Левого Берега» нанесли аж 22 удара по воротам «Зари», но в створ ворот попало лишь 4 выстрела.
Луганская «Заря» после этой игры занимает 6-е место, а «Левый Берег» остался на 14-м.
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