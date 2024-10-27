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  4. Левый Берег – Заря – 0:2. Одни били – вторые забивали. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 18:35 | Обновлено 27 октября 2024, 18:52
90
0

Левый Берег – Заря – 0:2. Одни били – вторые забивали. Видео голов и обзор

27-го октября команды встретились в Киеве

27 октября 2024, 18:35 | Обновлено 27 октября 2024, 18:52
90
0
Левый Берег – Заря – 0:2. Одни били – вторые забивали. Видео голов и обзор
ФК Левый Берег.

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» принимал «Зарю».

Хозяева поля очень хорошо действовали в атаке, но страдала реализация. Зато игроки «Зари» все сделали на опыте. Сначала Филипп Будковский открыл счет, реализовав пенальти, а затем Александр Яцык удвоил преимущество гостей.

Следует отметить, что игроки «Левого Берега» нанесли аж 22 удара по воротам «Зари», но в створ ворот попало лишь 4 выстрела.

Луганская «Заря» после этой игры занимает 6-е место, а «Левый Берег» остался на 14-м.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Заря Луганск Левый Берег - Заря Филипп Будковский видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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