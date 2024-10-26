Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет

Накануне очередной «серии» украинского «классического противостояния» между «Динамо» и «Шахтером» предлагаем пройтись по наиболее неоднозначным трансферным решениям обоих клубов за последние два года. Такой отрезок взят неслучайно и связан, естественно, с последствиями полномасштабного вторжения, когда большинство украинских клубов всерьез ограничены в кадровых решениях и возможностях.

Учитывая тот факт, что хозяином в ближайшем матче выступит «Динамо», то и начнем мы с киевского клуба, однако очень скоро на нашем сайте вы увидите аналогичный материал по поводу «Шахтера», поэтому не спешите в комментариях писать про какой-то заговор или еще что-то в этом роде. Информационная объективность здесь будет соблюдена в высшей степени, а трансферные ошибки (если они есть) признавать все равно нужно, равно как и говорить о них во весь голос.

Что ж, давайте анализировать…

Кахим Пэррис

Дата трансфера: 2 сентября 2022 года

Маршрут трансфера: «Копер» (Словения) → «Динамо»

Сумма трансфера: 1 миллион евро

ФК Динамо. Кахим Пэррис

В целом логика подписания Кахима Пэрриса просматривается довольно отчетливо: в киевском клубе подыскивали потенциального преемника Виктору Цыганкову, который летом 2022 года еще оставался в «Динамо», однако всячески давал понять руководству «бело-синих», что продлевать свой контракт не будет. Уже в январе 2023-го Цыганков за 5 миллионов евро ушел в «Жирону», а потому стремление «Динамо» заранее подписать ему замену выглядит более чем правильным и логичным решением. Если бы не некоторые детали…

Первое – помимо Цыганкова на момент переговоров о приходе в команду Пэрриса в расположении «Динамо» уже было два номинальных правых вингера. Это Денис Антюх и Бенито. Оба, откровенно говоря, так и не получили существенных возможностей проявить себя в «Динамо», а за те немногочисленные периоды, когда все же появлялись на поле, впечатлить не сумели. Очевидно, по этой причине за день до трансфера Пэрриса киевляне продали в «Зарю» Антюха, а вот Бенито оставили в роли такого себе совсем уж «резервного варианта», хотя особых надежд на африканца Мирча Луческу не возлагал.

Второе – практически сразу же после прихода Пэрриса в «Динамо» стало понятно, что играть, что называется, «здесь и сейчас» ямайский легионер не будет. По причине того, что в команде еще был Цыганков, и убирать Виктора ради возможности потенциально наиграть его преемника виделось для Луческу значительным риском в плане результата, к тому же в Киеве, очевидно, до последнего надеялись уговорить своего лидера остаться. По этой причине, чтобы более-менее регулярно играть Пэррису обозначили его новую позицию – левого вингера, и вот здесь новичок взбунтовался. В СМИ писали, что Кахим четко обозначил клубу, что не видит себя на левом фланге и считает, что способен приносить пользу команде только на родной позиции. Из-за этого якобы у игрока даже был то ли конфликт, то ли просто рабочие шероховатости с Мирчей Луческу.

В конце концов, в сезоне-2022/23 Пэррис провел 13 матчей в УПЛ, в которых сумел отличиться 3 результативными передачами. Суммарно ямайский легионер отыграл в этих поединках лишь 380 минут… Для сравнения: в активе Бенито оказалось 11 матчей, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи, и суммарно провел на поле 695 минут.

Уровень «доверия» к Пэррису тренерского штаба Мирчи Луческу, а затем и Александра Шовковского был таким, что легионера осенью минувшего года отпустили в аренду в «Сабах», а летом 2024-го азербайджанцы согласовали полноценный выкуп ямайца за 600 тысяч евро. Только на суммах трансферов «Динамо» потеряло 400 тысяч евро, с другой стороны плюс в том, что Пэррис, который был откровенно «пятым колесом в телеге», все-таки покинул клуб окончательно и не будет занимать лишнее место в зарплатной ведомости и без дела просиживать штаны на лавке или в резерве.

Джастин Лонвейк

Дата трансфера: 22 сентября 2022 года

Маршрут трансфера: «Виборг» (Дания) → «Динамо»

Сумма трансфера: 1,5 миллиона евро

ua-football.com

Для объяснения подписания в конце сентября 2022 года Джастина Лонвейка, за которого «Динамо» заплатило 1,5 миллиона евро «Виборгу», также можно найти вполне разумные аргументы. Прежде всего, это травма крестообразных связок колена, которую тогда получил один из лидеров киевского коллектива Николай Шапаренко. Формально в центре поля у Мирчи Луческу оставались футболисты (Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Александр Яцык, Денис Гармаш, Антон Царенко), которые могли бы заменить Шапаренко, однако почему-то в Киеве решили то ли перестраховаться, то ли удовлетворить желание главного тренера иметь под рукой больше иностранцев.

По этой причине трансфер Лонвейка в «Динамо» изначально выглядел как авральный. Футболиста подписывали уже по ходу сезона, без возможности пройти полноценный тренировочный сбор, влиться в коллектив и спокойно осознать требования тренерского штаба. При этом, Джастин в целом показал, что является вполне качественным исполнителем, и сыграл 18 матчей (928 минут, 1 гол, 1 ассист) в УПЛ-2022/23.

Однако ментально Лонвейк, как оказалось, был абсолютно не готов к тому, чтобы играть в условиях военного времени. Поэтому уже в начале 2023-го появились слухи о желании Джастина покинуть Украину, а летом того же года хавбек просто поставил клуб в известность о том, что не вернется и не будет дальше играть за «бело-синих». В итоге сторонам, чтобы урегулировать этот вопрос максимально спокойно и в цивилизованной плоскости, пришлось садиться за стол переговоров, а «Динамо» – отпускать Лонвейка в аренду в «Андерлехт». Впрочем, в Бельгии полузащитник провалился, из-за чего уже через несколько месяцев вновь сменил «пункт базирования» и оказался в «Фортуне» из Ситтарда, где проявил себя очень неплохо (15 матчей, 3 гола, 3 ассиста в Эредивизи и приглашение в сборную Суринама).

Летом 2024-го Лонвейк вернулся в Киев и заявил о готовности начать в «Динамо» все «с чистого листа», но… Достаточно оперативно в тренерском штабе Александра Шовковского посчитали, что рассчитывать и полагаться на такого легионера хотя бы в среднесрочной перспективе вряд ли стоит. Поэтому 31 августа Лонвейк на правах аренды отбыл в «Виборг», где пока абсолютно не впечатляет и все выглядит таким образом, что датчане вряд ли пожелают использовать имеющуюся у них опцию выкупа…

Решат Рамадани

Дата трансфера: 1 марта 2023 года

Маршрут трансфера: «Шкендия» (Северная Македония) → «Динамо»

Сумма трансфера: 250 тысяч евро

ФК Динамо. Решат Рамадани

Кто-то скажет – да что там тех 250 тысяч евро, однако подобного рода рассуждения вредны, прежде всего, с точки зрения эффективности работы селекционной службы, ибо подписывать футболистов, которые не нужны для первой команды – это явно не обязанность скаутов. Появление Решата Рамадани в Киеве изначально многими воспринималось с изрядной долей скепсиса, и дальнейшее пребывание балканца в Украине только подтвердило опасения.

Рамадани сыграл только 20 минут в рамках трех матчей в УПЛ, после чего сперва Луческу, а затем и Шовковский осознали окончательно, что делать ставку на этого исполнителя пока, мягко говоря, слишком рано. Кроме того, Решат, как и Лонвейк, в какой-то момент ясно дал понять, что играть в условиях военного положения для него неприемлемо.

Поэтому с февраля нынешнего года Рамадани на условиях аренды выступает за родную для него «Шкендию». Известно, что договор между клубами рассчитан до конца текущего сезона, а что будет дальше… Пока неизвестно, но в целом Рамадани в «Шкендии» играет стабильно и регулярно, а потому шанс для «Динамо» в обозримой перспективе продать опорного хавбека сохраняется. В любом случае, вряд ли Рамадани – это тот человек, который сумеет оставить значительный след в истории «бело-синих». Скорее всего, лет через десять новое поколение фанатов «Динамо», услышав имя этого футболиста, изрядно удивится, узнав, что его когда-то связывал контракт с киевлянами.

Валентин Рубчинский

Дата трансфера: 3 июля 2024 года

Маршрут трансфера: «Днепр-1» → «Динамо»

Сумма трансфера: 1 миллион евро

ФК Динамо. Валентин Рубчинский

22-летний Валентин Рубчинский еще в академии «Днепра», воспитанником которой он является, выделялся на фоне большинства сверстников. Поэтому неудивительно, что впоследствии хавбек сумел заиграть в «Днепре-1», состав которого на тот момент вовсе не пестрил легионерами топового уровня, по причине чего выиграть конкуренцию молодому футболисту было значительно проще.

Летом нынешнего года стало понятно, что дни Рубчинского в «Днепре-1» сочтены, однако возникал главный вопрос: куда двигаться дальше? Валентина связывали с переходом в оба украинских гранда, а также речь шла о возможности перейти в команды с низшим уровнем амбиций, чтобы там закрепиться в статусе звезды № 1, а уж затем идти либо в «Динамо»/«Шахтер», либо в хороший европейский клуб. Но Рубчинский решил уже сейчас переехать в стан «бело-синих», причем за него был заплачен 1 миллион евро – весьма пристойные деньги по нынешним временам для УПЛ.

Однако пока перспективы Рубчинского в «Динамо» видятся туманными, а сам этот трансфер выглядит странным и, скорее, из категории таких, что его требовалось осуществить, прежде всего, чтобы не дать подписать футболиста главному конкуренту. Судите сами: в нынешнем «Динамо» минимум четыре номинальных центральных полузащитника (Шапаренко, Пихаленок, Шепелев и Андриевский), у которых Рубчинскому нужно выиграть конкуренцию, чтобы играть не только стабильно, но и достаточно, потому как пока Валентин довольствуется исключительно ролью «игрока обоймы», но никак не футболиста основы, как было в «Днепре-1».

Безусловно, перспективы ряда игроков нынешней первой команды «Динамо» (прежде всего, Шепелева и Андриевского) выглядят еще более туманными, чем у Рубчинского, но это вовсе не гарантирует, что Валентин выиграет у них конкуренцию, а даже если это произойдет, то превзойти Шапаренко и Пихаленка у хавбека вряд ли удастся и придется ждать ухода кого-то из них, что чревато психологическими проблемами и т.п.

Иными словами: «Динамо» взяло футболиста, способного играть в первой команде, как минимум в матчах УПЛ, и с громадным потенциалом, однако почти не имеет для него места в составе. А чтобы воплощать этот самый потенциал игроку необходимо играть как можно чаще. В аренду, несмотря на слухи, Рубчинского летом так и не отпустили, потому посмотрим, что и как в этом аспекте будет просматриваться далее. В конце концов, в УПЛ уже были подобного рода кейсы, когда топовый молодой талант переходил в стан гранда лиги, где не имел отчетливых перспектив в основном составе, а затем попросту терялся… Вспомнить хотя бы того же Константина Кравченко, который, к слову, также уезжал из Днепра, что правда, не в «Динамо», а в «Шахтер»…

Брайан Себальос

Дата трансфера: 1 июля 2024 года

Маршрут трансфера: «Форталеза» (Бразилия) → «Динамо»

Сумма трансфера: - (аренда с правом выкупа)

ФК Динамо. Брайан Себальос

Переход 23-летнего колумбийского центрбека Брайана Себальоса из «Форталезы» стал, пожалуй, одной из главных странных историй минувшего трансферного окна в украинской Премьер-лиге. История этой сделки была едва ли не детективной: то в СМИ сообщили, что переход «на мази», затем появилась информация, что после масштабной ракетной атаки на Киев легионер внезапно отказался от подписания контракта, а еще чуть позже источники проинформировали болельщиков о том, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский засомневался в целесообразности осуществления сделки, так как реальный рост Себальоса оказался буквально на несколько сантиметров ниже, чем тот, который специалисту сообщили скауты.

В общем, буквально до последнего момента трансфер Себальоса в «Динамо» находился под угрозой срыва, но он все-таки состоялся. Причем, нужно отдать должное киевлянам, украинский клуб выторговал очень выгодные для себя условия – аренда на полгода с опцией выкупа. По поводу последней, правда, есть нюансы, так как некоторые источники утверждают, что активировать ее «Динамо» сможет только в случае, если Брайан сыграет определенное (какое точно, увы, не сообщается) количество матчей за киевскую команду, а иначе… Иначе придется договариваться с «Форталезой» о потенциалом выкупе колумбийца де-факто на «общих основаниях».

Пока Себальос, которого можно смело называть селекционной находкой Евгения Хачериди, сыграл за «Динамо» только 178 минут в рамках четырех официальных матчей и даже успел отличиться одним забитым мячом. Месяц назад, в матче основного этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3), Брайан еще в первом тайме получил травму бедра, после которой на поле больше так и не появлялся. Врачи утверждали, что Себальос вновь сможет играть уже после октябрьской паузы на матчи национальных сборных, но с «Оболонью» колумбийца не оказалось даже в заявке.

Последнее обстоятельство, в совокупности с историей самого переезда Себальоса в Киев и сомнениями тренерского штаба «Динамо» в его антропометрии, ставят под серьезный вопрос дальнейшие перспективы легионера в столичном клубе. До конца срока аренды Брайана «бело-синим» предстоит провести еще лишь официальных 12 матчей (уже 17 были сыграны с момента переезда колумбийца и по состоянию на текущий момент), и не факт, что Шовковский пожелает рисковать, выпуская несыгранного как следует с партнерами Себальоса в ситуации, когда у «Динамо» все идет по благоприятному сценарию. И все бы в принципе ничего, учитывая, что речь лишь об аренде, которая ни к чему киевлян не обязывает, да вот только из головы никак не хотят уходить громкие эпитеты и характеристики, которыми Себальоса так щедро наградил Хачериди – мол, нашел для клуба едва ли не нового Александра Головко или хотя бы Александара Драгови