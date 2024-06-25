Джастин ЛОНВЕЙК: «Начинаю в Динамо все с чистого листа»

24-летний нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк прокомментировал свое возвращение в «Динамо» Киев после аренд в «Андерлехте» и «Фортуне»:

«Я очень счастлив, что вернулся в «Динамо» Киев. Вчера уже провел свою первую тренировку с командой.

Очень хорошо себя чувствую. Отдохнул после непростого сезона. Он начался для меня достаточно тяжело, но вторую часть можно отметить со знаком «плюс». Теперь я здесь, в Киеве, можно сказать, начинаю все с чистого листа», – цитирует Лонвейка официальный сайт «Динамо».