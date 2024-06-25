ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло легионера, который в начале войны покинул клуб

24-летний полузащитник Джастин Лонвейк вернулся в киевское «Динамо» после аренды. Сегодня он прошел медосмотр в столичной клинике «Добробут» и будет готовиться к новому сезону вместе с командой.

Напомним, Лонвейк присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года. В сезоне 2022/23 он провел за «бело-синих» 18 матчей в УПЛ, а после полномасштабного вторжения рашистов воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб на правах аренды.

Сезон 2023/24 Лонвейк провел в аренде. В первой половине сезона он выступал за бельгийский «Андерлехт», а во второй – за нидерландскую «Фортуну» из города Ситтард.

Всего в этом сезоне Лонвейк провел 19 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер отказался возвращаться в «Динамо».