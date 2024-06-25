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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 12:14 |
1201
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло легионера, который в начале войны покинул клуб

Киевский клуб объявил о возвращении Джастина Лонвейка

25 июня 2024, 12:14 |
1201
3
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло легионера, который в начале войны покинул клуб
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

24-летний полузащитник Джастин Лонвейк вернулся в киевское «Динамо» после аренды. Сегодня он прошел медосмотр в столичной клинике «Добробут» и будет готовиться к новому сезону вместе с командой.

Напомним, Лонвейк присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года. В сезоне 2022/23 он провел за «бело-синих» 18 матчей в УПЛ, а после полномасштабного вторжения рашистов воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб на правах аренды.

Сезон 2023/24 Лонвейк провел в аренде. В первой половине сезона он выступал за бельгийский «Андерлехт», а во второй – за нидерландскую «Фортуну» из города Ситтард.

Всего в этом сезоне Лонвейк провел 19 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер отказался возвращаться в «Динамо».

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Джастин Лонвейк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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OtsoCity
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OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом serhiy, а ще одна вітінья не захотіла повертатися у лайно суркисів (динамо)
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serhiy
Одного продали ,одного повернули.
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