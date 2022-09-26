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  4. Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Украина. Премьер лига
26 сентября 2022, 19:45 |
1380
1

Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером

Кахим Пэррис уверен, что его нужно ставить справа в полузащите

26 сентября 2022, 19:45 |
1380
1
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
ФК Динамо Киев

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что новичок «Динамо» Кахим Пэррис не хочет выходить на поле, если его ставят играть левым вингером.

«Интересный момент по поводу Кахима Пэрриса. В матче с АЕКом «Динамо» нужно было забивать, а Пэрриса не выпустили на поле. Мне рассказали, что он видит себя только на позиции правого вингера и не хочет играть слева. Считает, что только справа он будет полезен».

«Может, интернет ему не провели и он не знает, что справа Цыганков. Ну, тут или играть, или сидеть на банке», - сказал Вацко.

Пэррис подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

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Динамо Киев Кахим Пэррис Виктор Вацко Виктор Цыганков
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Источник Вацко Live
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Roma513
Ноунейм може і сидіти зп капае
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