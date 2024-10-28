Бомбардиры УПЛ. Лидеры промолчали, конкуренты приблизились

Матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги, которые состоялись 25-27 октября, не повлияли на позиции лидеров в гонке бомбардиров сезона 2024/2025.

Как и прежде, первые места в реестре голеадоров занимают Александр Назаренко из «Полесья» и Георгий Судаков из «Шахтера». У них по 7 голов, при этом – оба забили по 2 гола с пенальти.

А вот изменения среди преследователей лидеров произошли. На третье место вышел Алексей Гуцуляк из «Полесья», который забил гол в матче с «Колосом» (1:1). У него теперь 6 голов в кампании.

Артем Бондаренко из «Шахтера», став автором гола в поединке с «Динамо» (1:1), теперь делит в гонке бомбардиров 4-6 места вместе с Александром Филипповым из «Александрии» и Игорем Краснопиром из «Руха». У всех троих – по 5 голов.

Лидеры гонки бомбардиров УПЛ 2024/2025