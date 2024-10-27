Довбик мог оказаться в Барселоне. Что помешало трансферу?

Форвард сборной Украины Артем Довбик, ныне выступающий за римскую «Рому», летом мог оказаться в составе каталонской «Барселоны». Об этом рассказал украинский журналист Артур Валерко.

«Хави выразил желание видеть именно Довбика в команде. У Левандовски был на рассмотрении большой контракт от одной из богатых лиг. Вел переговоры непосредственно с Деку (cпортдир Барселоны. – ред.), он уже выходил с определенными предложениями на представителей Довбика, и все шло к подписанию. Это был первый вариант рассмотрения.

Если бы Хави оставался в «Барселоне», то, с вероятностью где-то 75%, можно было бы говорить, что Довбик стал бы игроком «Барселоны», – резюмировал Валерко.

Напомним, «Барселона» уничтожила мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании, забив в ворота Андрея Лунина 4 «сухих» мяча.

Ранее украинский нападающий Артем Милевский поделился своими мыслями по поводу результата Эль-Классико, обратившись к Лунину.