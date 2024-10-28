Интер и Юве установили уникальный рекорд Серии А в матче с 8 голами
Команды провели исторический поединок
27 октября в 9-м туре чемпионата Италии миланский «Интер» и «Ювентус» не смогли выявить победителя, сыграв в результативную ничью 4:4.
В первом тайме поединка команды забили пять голов. Такое количество голов до перерыва было забито впервые в истории Серии А.
Напомним, «Интер» на 53-й минуте матча добился перевеса в счете в два гола (4:2), но фору до финального свистка не удержал, пропустив затем в ответ на 71-й и 82-й минутах от Кенана Йылдыза.
В таблице Серии А у «Интера» 2-я позиции при 18 очках. «Ювентус» идет 3-м, имея 17 пунктов. Лидер – «Наполи», у которого 22 очка.
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