Интер и Юве установили уникальный рекорд Серии А в матче с 8 голами

27 октября в 9-м туре чемпионата Италии миланский «Интер» и «Ювентус» не смогли выявить победителя, сыграв в результативную ничью 4:4.

В первом тайме поединка команды забили пять голов. Такое количество голов до перерыва было забито впервые в истории Серии А.

Напомним, «Интер» на 53-й минуте матча добился перевеса в счете в два гола (4:2), но фору до финального свистка не удержал, пропустив затем в ответ на 71-й и 82-й минутах от Кенана Йылдыза.

В таблице Серии А у «Интера» 2-я позиции при 18 очках. «Ювентус» идет 3-м, имея 17 пунктов. Лидер – «Наполи», у которого 22 очка.