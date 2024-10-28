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28 октября 2024, 02:02 |
172
0

ВИДЕО. Украинский форвард в Великобритании забил гол в дерби

Николай Кухаревич отметился за Хиберниан в ворота Хартс в чемпионате Шотландии

28 октября 2024, 02:02 |
172
0
ВИДЕО. Украинский форвард в Великобритании забил гол в дерби

27 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Шотландии между командами Хиберниан и Хартс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Истер Роуд. Эдинбургское дерби завершилось со счетом 1:1.

Гол в составе Хиберниана забил украинский форвард Николай Кухаревич на 67-й минуте. Для него это второй мяч в текущем сезоне национального первенства Шотландии.

Хартс сумел сравнять на 87-й. Отличился Джеймс Уилсон.

После 9 туров Хиберниан занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Шотландии. У команды 6 очков. Столько же и у Хартс, который идет 11-м.

Чемпионат Шотландии. 9-й тур, 27 октября

Хиберниан – Хартс – 1:1

Голы: Кухаревич, 65 – Уилсон, 87

ВИДЕО. Украинский форвард в Великобритании забил гол в дерби

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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