27 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Шотландии между командами Хиберниан и Хартс.

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Поединок прошел на стадионе Истер Роуд. Эдинбургское дерби завершилось со счетом 1:1.

Гол в составе Хиберниана забил украинский форвард Николай Кухаревич на 67-й минуте. Для него это второй мяч в текущем сезоне национального первенства Шотландии.

Хартс сумел сравнять на 87-й. Отличился Джеймс Уилсон.

После 9 туров Хиберниан занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Шотландии. У команды 6 очков. Столько же и у Хартс, который идет 11-м.

Чемпионат Шотландии. 9-й тур, 27 октября

Хиберниан – Хартс – 1:1

Голы: Кухаревич, 65 – Уилсон, 87

ВИДЕО. Украинский форвард в Великобритании забил гол в дерби