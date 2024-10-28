ВИДЕО. Украинский форвард в Великобритании забил гол в дерби
Николай Кухаревич отметился за Хиберниан в ворота Хартс в чемпионате Шотландии
27 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Шотландии между командами Хиберниан и Хартс.
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Поединок прошел на стадионе Истер Роуд. Эдинбургское дерби завершилось со счетом 1:1.
Гол в составе Хиберниана забил украинский форвард Николай Кухаревич на 67-й минуте. Для него это второй мяч в текущем сезоне национального первенства Шотландии.
Хартс сумел сравнять на 87-й. Отличился Джеймс Уилсон.
После 9 туров Хиберниан занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Шотландии. У команды 6 очков. Столько же и у Хартс, который идет 11-м.
Чемпионат Шотландии. 9-й тур, 27 октября
Хиберниан – Хартс – 1:1
Голы: Кухаревич, 65 – Уилсон, 87
ВИДЕО. Украинский форвард в Великобритании забил гол в дерби
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