В Англии всплыла удивительная история, согласно которой «Манчестер Юнайтед» обратился к «Манчестер Сити» с просьбой взять на свой борт двух футболистов – Алехандро Гарначо и Кобби Мейну.

«Сити» заказал частный самолет, чтобы отвезти своих футболистов на церемонию «Золотой мяч», которая состоится сегодня.

По информации The Sun, руководство «красных дьяволов» хотело таким образом сэкономить денег на трансфере двух молодых игроков, которые претендуют на награду «Трофей Копа». «Горожане» вынуждены были отказать, так как их рейс был переполнен.

«Трофей Копа» — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту мира, не достигшему 21 года.

Политика экономии средств была введена компанией INEOS во главе с Джимом Ретклиффом – наиболее скандальным их решением стало увольнение сэра Алекса Фергюсона, который занимал должность глобального посла клуба.