Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Позор Манчестер Юнайтед. Как Манчестер Сити отказал красным дьяволам
Англия
28 октября 2024, 04:25 |
563
0

Позор Манчестер Юнайтед. Как Манчестер Сити отказал красным дьяволам

Манчестер Юнайтед обратился к своим соперникам с удивительной просьбой

28 октября 2024, 04:25 |
563
0
Позор Манчестер Юнайтед. Как Манчестер Сити отказал красным дьяволам
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

В Англии всплыла удивительная история, согласно которой «Манчестер Юнайтед» обратился к «Манчестер Сити» с просьбой взять на свой борт двух футболистов – Алехандро Гарначо и Кобби Мейну.

«Сити» заказал частный самолет, чтобы отвезти своих футболистов на церемонию «Золотой мяч», которая состоится сегодня.

По информации The Sun, руководство «красных дьяволов» хотело таким образом сэкономить денег на трансфере двух молодых игроков, которые претендуют на награду «Трофей Копа». «Горожане» вынуждены были отказать, так как их рейс был переполнен.

«Трофей Копа» — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту мира, не достигшему 21 года.

Политика экономии средств была введена компанией INEOS во главе с Джимом Ретклиффом – наиболее скандальным их решением стало увольнение сэра Алекса Фергюсона, который занимал должность глобального посла клуба.

По теме:
Легенда Ливерпуля заявил, что Артета превращается в Моуриньо
ФОТО. Жена Хави намекнула на следующий клуб своего мужа. Это сюрприз
Артета заявил, что Арсенал незаслужено сыграл вничью с Ливерпулем
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алехандро Гарначо Кобби Мейну
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Футбол | 27 октября 2024, 07:15 10
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре

Наставник «Реала» высказался о фиаско от «Барсы» в Мадриде

Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27 октября 2024, 07:33 11
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»

Легендарный боксер вспомнил момент из своей жизни

Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Футбол | 27.10.2024, 19:54
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
ШОВКОВСКИЙ: «Накопилась усталость. У Шахтера было на два дня больше»
Футбол | 27.10.2024, 22:10
ШОВКОВСКИЙ: «Накопилась усталость. У Шахтера было на два дня больше»
ШОВКОВСКИЙ: «Накопилась усталость. У Шахтера было на два дня больше»
ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
Футбол | 28.10.2024, 02:25
ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 5
Футбол
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
26.10.2024, 20:06
Бокс
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 2
Футбол
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
26.10.2024, 11:23 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем