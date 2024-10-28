Легенда Ливерпуля заявил, что Артета превращается в Моуриньо

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер по итогам матча 9-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2) заявил, что менеджер «канониров» Микель Артета превращается в португальского тренера Жозе Моуриньо.

«За «Арсеналом» интересно наблюдать. Я давно об этом думаю, ведь Микель Артета работал с Пепом Гвардиолой, и мы думали, что он ученик Гвардиолы. Но если задуматься о двух самых успешных тренерах последних 15 лет, то у нас есть Пеп Гвардиола с одной стороны и Жозе Моуриньо с другой.

Микель Артета постепенно превращается в тренера с манерой Жозе Моуриньо. Никто и не думал, что так произойдет. Сегодня во втором тайме они отступили», – рассказал Каррагер.

Ранее Артета заявил, что «Арсенал» незаслужено сыграл вничью с «Ливерпулем».