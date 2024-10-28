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Англия
28 октября 2024, 05:40 | Обновлено 28 октября 2024, 05:49
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Легенда Ливерпуля заявил, что Артета превращается в Моуриньо

Джейми Каррагер – о наставнике «Арсенала»

28 октября 2024, 05:40 | Обновлено 28 октября 2024, 05:49
120
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Легенда Ливерпуля заявил, что Артета превращается в Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер по итогам матча 9-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2) заявил, что менеджер «канониров» Микель Артета превращается в португальского тренера Жозе Моуриньо.

«За «Арсеналом» интересно наблюдать. Я давно об этом думаю, ведь Микель Артета работал с Пепом Гвардиолой, и мы думали, что он ученик Гвардиолы. Но если задуматься о двух самых успешных тренерах последних 15 лет, то у нас есть Пеп Гвардиола с одной стороны и Жозе Моуриньо с другой.

Микель Артета постепенно превращается в тренера с манерой Жозе Моуриньо. Никто и не думал, что так произойдет. Сегодня во втором тайме они отступили», – рассказал Каррагер.

Ранее Артета заявил, что «Арсенал» незаслужено сыграл вничью с «Ливерпулем».

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Артета заявил, что Арсенал незаслужено сыграл вничью с Ливерпулем
Джейми Каррагер Микель Артета чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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