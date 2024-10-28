Караваев признался в особой мотивации на Шахтер. Почему хотел забить?

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги с «Шахтером» (1:1), в котором он отметился голом на 87-й минуте, установив итоговый результат.

– Почему-то было трудно сегодня, нужно поговорить с ребятами. Мы сыграли ниже своего уровня, особенно в первом тайме. Не знаю, чего боялись, возможно, повлияло то, что в данной ситуации очки были больше нужны не нам. Но все равно нельзя так играть, нужно не отходить от своих принципов. Будем разбирать игру, это будет хорошая пища для размышлений, чтобы в будущем не повторять ошибок, которые были допущены сегодня. В любом случае мы должны играть намного лучше.

– В прошлом матче, который проходил во Львове, ситуация была противоположной – очки были больше нужны «Динамо»?

– Да, нам надо было только побеждать, мы с первых минут неслись вперед. Не скажу, что сегодня у нас были намерения удержать результат, наоборот – мы хотели выиграть этот матч, но что-то пошло не так. Может, просто не наш день. Сделаем правильные выводы, главное, что удалось вырвать ничью. Могли и победить, но немного не повезло. Повезет в следующих поединках.

– Перед матчем на разминке к вам подошел военный с флагом Украины...

– Да, я видел, что ему тяжело, он сказал, что пришел с «нуля», на его глаза навернулись слезы. Он подарил мне флаг и сказал, что я сегодня забью – так и получилось. Я пообещал подарить ему футболку.

– С какими мыслями вы выходили на замену? Ожидали, что забьете?

– Да. Активно об этом думал, потому что знаю, что могу и знаю, когда это делать, и я хочу это делать, пока все для этого у меня есть. Поэтому очень хотел отличиться, тем более, что статистика говорит, что я играл против «Шахтера» 28 раз и ни разу не забивал. Сегодня это получилось сделать в своем стиле. Все сложилось так, как было нужно.

– Игра получилась достаточно эмоциональной - мяч и в перекладину попадал, и приходилось выносить сферу с линии ворот. Чувствовали особое напряжение?

– Конечно, это была принципиальная игра между грандами украинского футбола, очевидно, что каждая команда хотела выиграть, поэтому создавали много моментов.

– В первом тайме больше шансов забить было у «Шахтера», один из них дончане реализовали в начале второй половины встречи. Пропущенный мяч испортил ваши планы?

– Конечно, конечно. Мы хотели победить и не пропускать - такой план у нас на каждую игру. Но, можно сказать, хорошо, что мы пропустили в начале, потому что было время оправиться и играть острее. В общем, нужно «включаться» и делать свое дело сразу, а не после того, как мы пропускаем.

– Удаление в составе соперника сильно повлияло на игру?

– Да, конечно становится легче, когда у оппонента на одного игрока меньше. Нужно только лучше реализовывать это преимущество. Да, было много столкновений, не одобряю, что Судаков жестко сыграл на первых минутах. Это может навредить здоровью любого футболиста. Но я понимаю, что в таких матчах очень сильный накал страстей. Понимаю, что никто не хочет проигрывать, но нужно действовать в рамках правил.

– Следующая игра – против «Ворсклы» в Кубке Украины, чего ожидаете от нее?

– Тоже будет принципиальный поединок, ведь это уже не чемпионат, а Кубок, и этим все сказано. У нас был горький опыт прошлого сезона, когда мы уступили «Оболони». Но это уже история, теперь новый сезон. Задача у «Динамо» всегда одна – выиграть чемпионство и Кубок Украины, – рассказал 32-летний Караваев.