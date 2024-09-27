Ривер Плейт в игре. Определены полуфинальные пары Кубка Либертадорес
В полуфиналах сыграют: Атлетико Минейро – Ривер Плейт, Ботафого – Пеньяроль
В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес.
В 1/4 финала участвовали 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.
В полуфиналах сыграют: Атлетико Минейро (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина), Ботафого (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай).
Полуфинальные матчи пройдут 22–24 и 29–21 октября.
Кубок Либертадорес 2024
1/4 финала. Ответные матчи. 25–27 сентября
25.09. 03:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Коло-Коло (Чили) – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Колидио, 16
26.09. 01:00. Атлетико Минейро (Бразилия) – Флуминенсе (Бразилия) – 2:0 (первый матч – 0:1)
Гол: Дейверсон, 50, 88
26.09. 03:30. Сан-Паулу (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:1, пен. 4:5 (первый матч – 0:0)
Голы: Кальери, 87 – Альмада, 15
27.09. 01:00. Пеньяроль (Уругвай) – Фламенго (Бразилия) – 0:0 (первый матч – 1:0)
Все результаты
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре Лиги Европы
Перед встречей в Лиге чемпионов горнякам важно сыграть в Ровно не хуже, чем с «Оболонью»