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Кубок Либертадорес
27 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 27 сентября 2024, 17:04
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Ривер Плейт в игре. Определены полуфинальные пары Кубка Либертадорес

В полуфиналах сыграют: Атлетико Минейро – Ривер Плейт, Ботафого – Пеньяроль

27 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 27 сентября 2024, 17:04
174
0
Ривер Плейт в игре. Определены полуфинальные пары Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты Ривер Плейт

В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес.

В 1/4 финала участвовали 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.

В полуфиналах сыграют: Атлетико Минейро (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина), Ботафого (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай).

Полуфинальные матчи пройдут 22–24 и 29–21 октября.

Кубок Либертадорес 2024

1/4 финала. Ответные матчи. 25–27 сентября

25.09. 03:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Коло-Коло (Чили) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Колидио, 16

26.09. 01:00. Атлетико Минейро (Бразилия) – Флуминенсе (Бразилия) – 2:0 (первый матч – 0:1)

Гол: Дейверсон, 50, 88

26.09. 03:30. Сан-Паулу (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:1, пен. 4:5 (первый матч – 0:0)

Голы: Кальери, 87 – Альмада, 15

27.09. 01:00. Пеньяроль (Уругвай) – Фламенго (Бразилия) – 0:0 (первый матч – 1:0)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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